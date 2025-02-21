لفتة إنسانية.. الحماية المدنية تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة بالإسكندرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، استغاثة من (سيدة "مسنة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) مريضة وغير قادرة على الحركة لنقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.