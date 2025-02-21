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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استولوا على أموال شركات التمويل.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

المتهمون
المتهمون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عناصر إجرامية بالقاهرة تخصصوا فى ارتكاب جرائم تزوير المحررات واستغلالها فى النصب والاستيلاء على أموال شركات التمويل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (3 أشخاص ، سيدة "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بنطاق محافظة القاهرة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال على شركات التمويل للاستيلاء على مبالغ مالية منهم وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من إحدى الشركات دون سداده.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهم، وبحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تزوير شركات التمويل تزوير المحررات عناصر إجرامية

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