قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تحصد الـ8 المراكز الأولى في احتفالية الأسبوع العربي للبرمجة 2024 بتونس
أمطار قادمة.. سحب متوسطة محملة بالرياح تغطي هذه المناطق| تفاصيل
طفل الف مسكن .. كيفية الإبلاغ عن مخطـ.ـوف بالتليفون
جريمة على كورنيش إمبابة.. من قتـ. ـل رضوان برصاصة في الرأس؟
مش مخطوف| القصة الكاملة للعثور على طفل أشقر مع متسولة بميدان الألف مسكن.. صور
إعلام الاسري الفلسطينين : الإفراج عن 602 من سجون الإحتلال غدا
أهم حاجة تحكيم عادل.. خالد الغندور يشارك توقعاته للقاء القمة
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
خطيب المسجد النبوي: هذه طريقة تهيئة القلب لاستقبال شهر رمضان
زيادة 15% لمدة 5 سنوات.. موعد وتفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم بالقانون الجديد
المشاط: زيادة المشروعات الخضراء لتصل إلى 50% من إجمالي استثمارات خطة العام المالي
الصحة: فحص 7 ملايين و523 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف وعلاج السمع لدى الرضع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تحصد الـ8 المراكز الأولى في احتفالية الأسبوع العربي للبرمجة 2024 بتونس

مصر تحقق إنجازًا كبيراً في احتفالية الأسبوع العربي للبرمجة 2024 بتونس
مصر تحقق إنجازًا كبيراً في احتفالية الأسبوع العربي للبرمجة 2024 بتونس
نهلة الشربيني

 حققت جمهورية مصر العربية في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 ، وجهود دعم الإبداع والابتكار واحتضان الموهوبين، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وبدعم من الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف العام على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، إنجازًا كبيراً خلال الدورة الرابعة من مسابقات الأسبوع العربي للبرمجة 2024، التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع مجمع الملك سلمان بالسعودية.

وقد حصدت مصر المراكز الثمانية الأولى على مستوى الوطن العربي من بين ما يقرب من 3 ملايين مشارك يمثلون 19 دولة عربية، في الفئات الخمس للمسابقة وهي: مسابقة البرمجة لليافعين، مسابقة الفريق الذهبي، مسابقة الفريق الذهبي لذوي الاحتياجات الخاصة، مسابقة المربي الذهبي، ومسابقة المدرسة الذهبية.

شهد مقر منظمة الألكسو بتونس حفل تكريم الفائزين بالدورة الرابعة، والذي أقيم تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. جاء الحفل بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة سميه السيد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الألكسو، على الدور المحوري للجنة الوطنية المصرية في الإعداد والتحضير للمسابقات داخل مصر وتأهيل المشاركين. وأشارت إلى تشكيل اللجنة فريقًا من المعلمين والخبراء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، لتقديم برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى تأهيل المعلمين والطلاب وتعزيز مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتطوير الألعاب الإلكترونية، فضلًا عن تقديم الدعم والإرشاد اللازمين لرفع المشاركات النهائية على منصات المسابقة.

وقد مثلت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة في الحفل السيدة عواطف الهجان، مدير مركز المعلومات والتوثيق الإعلامي باللجنة، التي حظيت بتكريم خاص تقديرًا لدورها البارز في جميع مراحل الإعداد والتحضير وتأهيل المشاركين.

جدير بالذكر أن الأسبوع العربي للبرمجة هو مبادرة تعليمية أطلقتها الألكسو عام 2021، وتهدف إلى تنمية مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لدى الطلاب والمعلمين في الوطن العربي، عبر مسابقات وتحديات تعزز الابتكار وترسخ الثقافة الرقمية. وقد جاءت دورة 2024 تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية"، تأكيدًا على أهمية التكنولوجيا في الحفاظ على الهوية اللغوية للأمة.

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة

التعليم العالي البحث العلمي وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة طفل الألف مسكن تثير الجدل

مخطوف ولا لأ.. القصة الكاملة لطفل الألف مسكن| ماذا حدث؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

ارشيفية

إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب

الأمير علي بن الحسين

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

الدكتور مصطفى مدبولي

خلال أسابيع.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الطقس في مصر

الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم والأرصاد تحذر من حالة الطقس| تفاصيل

انقطاع المياه

دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن 4 مناطق كبرى في الجيزة

ترشيحاتنا

يحيي السنوار

الكشف عن نتائج الفحص الطبي لـ السنوار

ارشيفي

بعد المزاعم الإسرائيلية بشأن شيري بيباس..حماس توجه دعوة عاجلة للاحتلال

ارشيفي

إيران.. خامنئي يوجه بزيادة مدى الصواريخ وفعاليتها

بالصور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ سيرين عبد النور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور مع العاهل الأردني

الملكة رانيا والعاهل الأردني
الملكة رانيا والعاهل الأردني
الملكة رانيا والعاهل الأردني

شاهد أقوى السيارات الخارقة في معرض ميامي 2025

معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات

مواصفات سيارة فولفو ES90 السيدان الكهربائية قبل انطلاقها

فولفو ES90
فولفو ES90
فولفو ES90

فيديو

الفنانة إجلال زكي

اصيبت بورم .. و اتمني التمثيل امام تايسون .. اسرار فى حياة اجلال ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد