أبو ريدة يهنئ الأمير علي بن الحسين بعد تأدية اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن

تقدم المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التهنئة إلى الأمير علي بن الحسين الذي أدى اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن، متمنيا له التوفيق في مهمته الكبيرة وكل التقدم والازدهار للمملكة الأردنية.

أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن، بحضور هيئة الوزارة.

جاء ذلك بعد مغادرة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، اليوم الجمعة، متوجها إلى المملكة العربية السعودية.

ويُشارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة، في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، بمشاركة قادة كل من والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين .

يأتي هذا اللقاء بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتقي في مدينة الرياض، اليوم الجمعة، في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وفي إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس ومصر.

ودعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قادة دول الخليج ومصر والأردن لـ"اجتماع أخوي غير رسمي" في الرياض.



وحسب مصدر مسئول لوكالة الأنباء السعودية "واس": "يأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر. وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية".