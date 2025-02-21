موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

يختتم فريق الأهلى بقيادة مارسيل كولر اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة الزمالك بالدوري المصري، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة .

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى، فى تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت على استاد القاهرة الدولى.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 15 من الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الثانى فى جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 14 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض الأبيض 14 مباراة، فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

