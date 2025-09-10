قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
وزيرة التنمية المحلية: التحول الرقمي أولوية لتحسين الخدمات وتقليل الوقت والجهد
مكمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
أسماء عبد الحفيظ

في عصر السوشيال ميديا و الجسم المثالي، تنتشر المكملات الغذائية التي تَعِدُكِ بزيادة الوزن أو فقدانه في وقت قياسي.
علب ملوّنة، أسماء جذابة، وشعارات مثل:


 نتائج خلال أسبوع
 جسم مثالي بدون مجهود
 آمن 100% لأنه طبيعي

لكن خلف هذه العبارات، قد يختبئ خطر حقيقي يهدد كبدكِ، كليتيكِ، وصحتكِ العامة، خاصة إذا استُخدمت هذه المنتجات دون إشراف طبي، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ما الذي يجعل هذه المكملات خطيرة؟

مكمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى 

1. تركيبة غير معروفة أو غير مرخّصة

كثير من هذه المكملات تُصنّع دون رقابة صحية، ولا يُعرف بدقة ما بداخلها. قد تحتوي على مواد كيميائية ضارّة أو محفزات خطيرة للقلب والضغط.

 2. إجهاد الكبد والكلى في  تنقية السموم

الجسم يتعامل مع هذه المواد كمواد غريبة، فيجهد الكبد والكلى للتخلّص منها. ومع الاستخدام المتكرر، قد يؤدي ذلك إلى فشل كلوي أو التهاب كبدي مزمن.

 3. نتائج سريعة لكنها وهمية أو مؤقتة

قد تلاحظين تغيّرًا سريعًا في الوزن، لكنه ليس دهونًا أو عضلًا، بل ماء زائد، أو تغيّرات في الجهاز الهضمي.
بمجرد التوقف عن المكمل، يعود الجسم إلى حالته، وربما أسوأ.

 4. تأثيرات نفسية وعصبية خطيرة

بعض منتجات التخسيس تحتوي على محفزات عصبية قد تؤدي إلى:

القلق

الأرق

الاكتئاب

اضطراب ضربات القلب

 5. تدمير التوازن الهرموني

كثير من هذه المنتجات تؤثر على الغدد الصماء، وقد تسبب خللًا في الهرمونات، خاصة لدى النساء، مما يؤدي إلى اضطرابات الدورة الشهرية أو مشاكل في الخصوبة.

 هل تستحقين أن تخاطري بصحتكِ مقابل نتيجة سريعة؟

الوزن يمكن التحكم فيه بالتدريج، وبطرق طبيعية وآمنة، لكن الكبد والكلى لا يمكن استبدالهما!

 نصيحة طبية ختامية:

  • قبل أن تأخذي أي مكمل غذائي لزيادة الوزن أو التخسيس، اسألي نفسكِ:
    هل هذا المنتج موثوق؟
    هل نصحني به طبيب؟
    هل صحتي تستحق هذه المجازفة؟
عصر السوشيال ميديا المكملات الغذائية مكمل غذائي لزيادة مكمل غذائي لزيادة الوزن

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

خليل الحية

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يشترط المشاركة.. والأهلي يرد بقرار مفاجئ

احمد حسن

ظهير أيسر ومهاجم أجنبي.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

حسين الشحات

أعاد اكتشاف حسين الشحات.. شوبير يشيد بتجربة حلمي طولان في قيادة منتخب مصر الثاني

لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك

بسبب عيب خطير.. سحب سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

مكمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

