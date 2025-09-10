قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جديدة لعدوان إسرائيل على قطر: 10 طائرات حربية شاركت في العملية
تهديد علني من إسرائيل: لن نتوقف عن استهداف حمـ.ــاس مهما حدث
«أنا بحبك أوي وفاكرة نصايحك وجدعنتك معايا».. زينة تنعى عمرو ستين بكلمات مؤثرة
هجوم جديد بطائرات مُسيّرة على إحدى سفن «أسطول الصمود» بتونس
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 10-9-2025
حكم مُصاحبة أصدقاء السوء وعدم القدرة على الابتعاد .. أمين الفتوى يجيب
محلل رياضي: الهجوم على حسام حسن غير مُبرّر .. ونجاحاته تتحدّث عن نفسها
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025
مليون طن.. وزير الزراعة: توزيع 80% من الأسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ34 من مصر إلى قطاع غزة
أوروبا على فوهة بركان .. بولندا تُسقط مُسيرات روسية وتغلق مطاراتها
حازم إمام يكشف رأيه في أداء مصر ويصف مباراة بوركينافاسو بـ«الفرصة الضائعة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

البيتزا السائلة .. وصفة سريعة في المنزل بدون فرن ولا عجن خلال 10 دقائق

طريقة تحضير البيتزا السائلة في المنزل
طريقة تحضير البيتزا السائلة في المنزل
آية التيجي

في الفترة الأخيرة، أصبحت البيتزا السائلة تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خطفت قلوب عشاق الأكلات السريعة. 

وما يميز البيتزا السائلة أنها سريعة التحضير، لا تحتاج إلى فرن أو عجن، وتمنح قوامًا طريًا ومذاقًا شهيًا ينافس البيتزا التقليدية.

طريقة تحضير البيتزا السائلة في المنزل

طريقة تحضير البيتزا السائلة في المنزل

مكونات البيتزا السائلة في الطاسة:

لتحضير البيتزا في الطاسة بخطوات سهلة، تحتاجين إلى:

1 كوب دقيق.

1 كوب حليب.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

جبن موزاريلا أو رومي مبشور.

شرائح زيتون وفلفل ألوان.

صوص طماطم أو كاتشب.

شرائح طماطم.

زعتر / أوريغانو / ريحان.

قطع لانشون أو سوسيس أو تونة أو دجاج مشوي حسب الرغبة.

طريقة تحضير البيتزا السائلة في المنزل


طريقة عمل البيتزا السائلة:

ـ في وعاء، اخلطي البيضة مع الحليب أو الماء.

ـ أضيفي السكر والخميرة وقلّبي جيدًا.

ـ أضيفي الزيت ثم الدقيق تدريجيًا حتى يتكوّن خليط شبه سائل أثقل قليلًا من خليط الكيك.

ـ اتركي الخليط ليرتاح 5–10 دقائق إذا استخدمتِ خميرة.

تسوية البيتزا في الطاسة

ـ في طاسة تيفال غير لاصقة، ادهني القاعدة بقليل من الزيت أو الزبدة.

ـ صبي خليط العجينة ووزعيه بالتساوي.

ـ غطي الطاسة واتركيها على نار هادئة 5–7 دقائق حتى تبدأ الأطراف في النضج.

ـ ادهني الوجه بصوص الطماطم، ثم أضيفي الجبن، الخضار، واللحوم حسب رغبتك.

ـ رشي الزعتر أو التوابل المفضلة.

ـ غطي الطاسة مرة أخرى واتركي البيتزا 5–8 دقائق حتى تذوب الجبنة وتتماسك العجينة من الأسفل.

طريقة تحضير البيتزا السائلة في المنزل

وصفة البيتزا السريعة لعشاء خفيف

وهذه الطريقة تمنحك بيتزا سريعة بدون فرن مثالية كوجبة خفيفة أو عشاء سريع يرضي جميع أفراد العائلة.

طريقة عمل البيتزا السائلة البيتزا في الطاسة بيتزا بدون فرن وصفة البيتزا السريعة البيتزا السائلة في الطاسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

iPhone 17

الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

صورة من التدريبات

تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في أسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 10-9-2025

محافظ المنيا يفتتح المعرض

يضم 40 عارضاً و30 جناحاً .. محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلاً مدارس 2025» بتخفيضات تصل لـ 30%

رعاية بورسعيد الصحية تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد بزيادة ٦ أسرة

زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة ببورفؤاد إلى 104 أسِرّة | صور

بالصور

أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟

يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

ما هي تقلصات العضلات؟
ما هي تقلصات العضلات؟
ما هي تقلصات العضلات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟.. فوائد غير مُتوقعة تعرّف عليها

فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد