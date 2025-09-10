البيتزا السائلة .. وصفة سريعة في المنزل بدون فرن ولا عجن خلال 10 دقائق

في الفترة الأخيرة، أصبحت البيتزا السائلة تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خطفت قلوب عشاق الأكلات السريعة.

وما يميز البيتزا السائلة أنها سريعة التحضير، لا تحتاج إلى فرن أو عجن، وتمنح قوامًا طريًا ومذاقًا شهيًا ينافس البيتزا التقليدية.

طريقة تحضير البيتزا السائلة في المنزل

مكونات البيتزا السائلة في الطاسة:

لتحضير البيتزا في الطاسة بخطوات سهلة، تحتاجين إلى:

1 كوب دقيق.

1 كوب حليب.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

جبن موزاريلا أو رومي مبشور.

شرائح زيتون وفلفل ألوان.

صوص طماطم أو كاتشب.

شرائح طماطم.

زعتر / أوريغانو / ريحان.

قطع لانشون أو سوسيس أو تونة أو دجاج مشوي حسب الرغبة.

طريقة عمل البيتزا السائلة:

ـ في وعاء، اخلطي البيضة مع الحليب أو الماء.

ـ أضيفي السكر والخميرة وقلّبي جيدًا.

ـ أضيفي الزيت ثم الدقيق تدريجيًا حتى يتكوّن خليط شبه سائل أثقل قليلًا من خليط الكيك.

ـ اتركي الخليط ليرتاح 5–10 دقائق إذا استخدمتِ خميرة.

تسوية البيتزا في الطاسة

ـ في طاسة تيفال غير لاصقة، ادهني القاعدة بقليل من الزيت أو الزبدة.

ـ صبي خليط العجينة ووزعيه بالتساوي.

ـ غطي الطاسة واتركيها على نار هادئة 5–7 دقائق حتى تبدأ الأطراف في النضج.

ـ ادهني الوجه بصوص الطماطم، ثم أضيفي الجبن، الخضار، واللحوم حسب رغبتك.

ـ رشي الزعتر أو التوابل المفضلة.

ـ غطي الطاسة مرة أخرى واتركي البيتزا 5–8 دقائق حتى تذوب الجبنة وتتماسك العجينة من الأسفل.

وصفة البيتزا السريعة لعشاء خفيف

وهذه الطريقة تمنحك بيتزا سريعة بدون فرن مثالية كوجبة خفيفة أو عشاء سريع يرضي جميع أفراد العائلة.