مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
فن وثقافة

ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة

ضى
ضى
أحمد البهى

تتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في موسم الصيف، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الثلاثاء ، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

أفلام عربية 2025

فيلم درويش 

حقق فيلم درويش إيرادات وصلت إلى 615,208جنيهًا مصريًا، ليتصدّر شباك التذاكر ليلة أمس .

وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة  عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.

فيلم  ماما وبابا 

فيما حقق الفيلم ايرادات وصلت الي 340,841 جنية   . 

الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن ومحمد محمد ووئام مجدي، تدور أحداث العمل في اطار من الفانتازيا والكوميديا، حول زوجين تنشب بينهم العديد من الخلافات ويقرران الانفصال، حيث ان تحدث مفاجأة غير متوقعه، حيث تنتقل ارواحهما في اجساد بعضهم البعض، مما يسفر عن العديد من المواقف الكوميديا.

اقرأ أيضًا:

فيلم  الشاطر 

حقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت الي 429,245  جنيه .

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم.

 

فيلم  روكي الغلابة 

أما  فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم فقد حقق في  شباك التذاكر في السينمات المصرية، إيرادات وصلت الي 275,122 جنية  .

 

فيلم ضي

وحقق الفيلم ايرادات وصلت الي 282,285 جنية ويسلط فيلم ضي الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، وتعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة فيلم ضي كل أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، وحنين سعيد، إلي جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرين، من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

 

فيلم  أحمد وأحمد 

حقق فيلم أحمد وأحمد إيرادات وصلت إلى 50,796 جنيها.

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. 

ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر

درويش عمرو يوسف الشاطر ضى

