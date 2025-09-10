قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية: التحول الرقمي أولوية لتحسين الخدمات وتقليل الوقت والجهد

اجتماع وزيرة التنمية المحلية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفداً من شركة Edge Conn المتخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية والتقنية وخدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية المؤمنة والحلول المبتكرة والرقمية ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية .

وشهد اللقاء بحث سبل ومجالات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات تماشياً مع الجهود المبذولة لتحديث ورقمنة الخدمات الحكومية بالمحليات وبصفة خاصة في مجال استخراج التصاريح اللازمة لبعض الشركات والمؤسسات في بعض الخدمات الحكومية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية  .

وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التنمية المحلية   بالخبرات المتقدمة للشركة وما نفذته من مشروعات رائدة في مصر بالشراكة مع كبرى المؤسسات العالمية، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بدعم ملف التحول الرقمي ورقمنة الخدمات بالمحليات ورفع كفاءة نظم العمل بالإدارة المحلية بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص وتقليل الوقت والجهد المطلوب .

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة أبرز خبراتهم في مجالات الحوسبة السحابية، وأمن الشبكات، والأنظمة المعرّفة بالبرمجيات، وحلول التعليم الرقمي وغيرها من الخدمات الإلكترونية والرقمية ، مؤكدين استعدادهم لدعم خطط ورؤية الوزارة في تطوير البنية التكنولوجية وربط قواعد البيانات المحلية بأنظمة مركزية أكثر كفاءة وأماناً وسهولة وسرعة في تقديم الخدمات والربط بين المواطنين والمحليات .

واتفق الجانبين على استمرار التنسيق والتواصل لبحث آليات وضع منظومة إلكترونية موحدة ومتكاملة في بعض الخدمات بالمحليات يتم تعميمها بالمحافظات، بما يتواكب مع رؤية مصر الرقمية ويعزز جهود الدولة نحو التحديث المؤسسي الشامل.

