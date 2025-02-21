شايفاه مسحّراتي؟ رسالة لاذعة من ياسمين عز للفتيات العزباء

قدمت الإعلامية ياسمين عز نصيحة للفتيات قبل حلول شهر رمضان، داعية إياهن إلى توسيع دائرة أمنياتهن وعدم الاقتصار على الدعاء بعودة الحبيب.

ما صدقنا كبرتي وأرجو رمضان الجاي متكونيش معانا

وخلال تقديمها برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، عبرت ياسمين عز عن رأيها قائلة: "أنا خجلانة من أهلك بالنيابة عنك إنك بتفطري معاهم السنادي.. لازم تخجلي من نفسك وإنتي قاعدة لسة في بيت أهلك.. ما صدقنا كبرتي وأرجو رمضان الجاي متكونيش معانا".

كما شددت على ضرورة أن تتنوع دعوات الفتيات، مضيفة: "مش بيرجعلك طول السنة.. هييجي يرجعلك في رمضان ليه هو مسحراتي؟"، مشيرة إلى أن بعض الأمنيات قد تحتاج إلى أكثر من مجرد دعاء لتحقيقها.