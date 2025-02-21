خلافات قديمة.. شاب ينهي حياة آخر في مشاجرة بالزاوية الحمراء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل شاب أثناء مشاجرة بينهما فى منطقة الزاوية الحمراء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، تضمن ورود بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين ومصرع أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بالزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما ، وتطورت الى مشاجرة بالايدى قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتيادة الى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.