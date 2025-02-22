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أخبار الوادي الجديد| طرح كميات من البطاطس بـ 2 جنيه.. ودورات التدريبية بشعبة نادي العلوم بمراكز الشباب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| طرح كميات من البطاطس بـ 2 جنيه.. ودورات التدريبية بشعبة نادي العلوم بمراكز الشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:
طرح كميات من البطاطس بـ 2 جنيه استعدادًا لشهر رمضان بالوادي الجديد
أعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة عن طرح كميات من البطاطس بسعر 2 جنيه للكيلو، وذلك ضمن جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أنه يتم بيع البطاطس عبر منفذ الوحدة المحلية بميدان الشهيد عمر عامر "الشاشة"، اعتبارًا من الساعة 3 عصرًا وحتى نفاد الكمية، في إطار المبادرات المستمرة لضبط الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتواصل المحافظة تنفيذ خططها لتوفير مزيد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بداية .. استمرار الدورات التدريبية بشعبة نادي العلوم بمراكز شباب الوادي الجديد

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، دعم وتنمية مهارات الطلائع في مختلف المجالات العلمية في إطار المبادرة  الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.

نظّمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، تدريبًا لشعبة نادي العلوم بمركز شباب القصر بقطاع الداخلة، بمشاركة 25 عضوًا على استغلال الأوراق وتنفيذ زينة رمضان.

وتولّت المدربة فاطمة بدر محمد الإشراف على التدريب، الذي ركّز على تنفيذ أعمال زينة رمضان وفوانيس رمضان باستخدام الأوراق والبلاستيك، في إطار تعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلائع.


وأكد بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن نادي العلوم والتكنولوجيا يُعد أحد المشروعات التي ترعاها الوزارة، حيث يستقطب الموهوبين علميًا، ويعمل على تنمية مهاراتهم من خلال قاعات مجهزة وأدوات وخامات لإجراء التجارب العلمية.

يأتي هذا النشاط تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، تأكيدًا على دور المبادرات العلمية في بناء جيل مبدع وقادر على التطور.

كما تسعى نوادي العلوم والتكنولوجيا إلى تعزيز ثقافة البحث والابتكار لدى الطلائع، من خلال تقديم برامج تدريبية في مجالات متعددة، مثل الروبوتات، الإلكترونيات، الطاقة المتجددة، والبرمجة، إلى جانب المشروعات اليدوية والفنية التي تنمي الحس الإبداعي لديهم.

وتلعب هذه الأندية دورًا مهمًا في اكتشاف المواهب العلمية ورعايتها، حيث يتم تأهيل المشاركين للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، مما يتيح لهم فرصة تطوير مهاراتهم والتفاعل مع أحدث التطورات التكنولوجية.

كما تساهم المبادرة في تعزيز العمل الجماعي والتفكير النقدي وحل المشكلات.

مساجد الوادي الجديد تتزين احتفالًا بقدوم شهر رمضان  

شهدت مساجد محافظة الوادي الجديد أعمال تزيين وزخرفة ابتهاجًا بقدوم شهر رمضان الكريم، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان ، وبتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت رعاية فضيلة الدكتور مختار عيسى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد.

ووجّه الدكتور مختار عيسى تعليماته إلى مديري الإدارات بالمديرية بضرورة تزيين المساجد بما يليق بهذه المناسبة العطرة، مما لاقى تفاعلًا واسعًا من الأهالي، حيث شارك الشباب والأطفال بحماس في تعليق الزينة داخل المساجد، وسط أجواء من البهجة والسرور.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز الأجواء الروحانية لشهر رمضان، وتأكيد دور المساجد كمراكز إشعاع ديني واجتماعي، تسهم في إدخال البهجة على قلوب المواطنين.


وتُعَدّ زينة المساجد في شهر رمضان من العادات التي تعكس الفرحة بقدوم الشهر الكريم، حيث تتزين دور العبادة بالأضواء والفوانيس والزينات الورقية، في مشهد يضفي لمسة من الجمال والروحانية.

وفي محافظة الوادي الجديد، تحرص مديرية الأوقاف كل عام على تهيئة المساجد لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال تنظيفها، وتزيينها، وتجهيزها لاستقبال المصلين في صلاة التراويح والاعتكاف. كما أن إشراك الأطفال والشباب في تعليق الزينة يُسهم في تعزيز الروح الجماعية ويغرس فيهم حب المساجد والارتباط بها منذ الصغر.

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