شروط الإفطار في رمضان.. 5 فئات يحق لهم

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية تمنح رخصة الإفطار خلال شهر رمضان في حالات معينة، لتخفيف العبء عن المسلمين وتيسير العبادة.

وشرح خلال برنامج "فتاوى الصيام" على قناة الناس، أن هذه الرخصة تنطبق على من يعانون من مشقات قد تعيق صيامهم بشكل صحي وآمن.

1. إفطار المرضى وكبار السن: رخصة الشريعة للتيسير

أوضح الدكتور شوقي علام أن الشريعة الإسلامية تتيح للمرضى المزمنين وكبار السن الإفطار في رمضان إذا كانت حالتهم الصحية لا تمكنهم من الصيام، مع ضرورة إخراج فدية عن كل يوم بالإطعام.

2. إفطار من تعرض لمشقة زائدة أو عمل مؤثر على الصحة

أشار إلى أن من يعانون من مشقة زائدة أثناء الصيام، مثل المرضى الذين يُرجى شفاؤهم، أو الذين يعملون في وظائف تتطلب جهداً شاقاً يؤثر على صحتهم، يمكنهم الإفطار ثم قضاء الأيام التي أفطروها بعد رمضان.

3. المسافرون: رخصة الإفطار أثناء السفر

بالنسبة للمسافرين الذين يواجهون مشقة أثناء رحلتهم، فقد أباح لهم الشارع الإسلامي الإفطار أثناء السفر إذا شق عليهم الصيام، مع وجوب قضاء الأيام بعد العودة من السفر.

4. المرأة الحامل والمرضع: الإفطار من أجل الحفاظ على الصحة

شدد المفتي على أن المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على صحتها أو صحة طفلها، فإن الشريعة تجيز لها الإفطار، على أن تقضي الأيام التي أفطرتها في وقت لاحق.

5. الشريعة الإسلامية تتسم بالتيسير والرحمة

في ختام حديثه، أكد المفتي أن الشريعة الإسلامية تهدف دائمًا إلى التيسير على المسلمين، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم تؤكد هذه التيسيرات، مثل قوله تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ".