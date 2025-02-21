أختي لم تنه حياتها| بكاء هستيري لشقيقة آية عادل المتوفاة في الأردن

كشفت أسماء عادل شقيقة آية عادل المصرية التي توفت بالأردن، تفاصيل جديدة بشأن وفاة شقيقتها، مشيرة إلى زوجها كان يضربها بالحديد.

تفاصيل وفاة آية عادل

ودخلت أسماء عادل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، في نوبة بكاء هستيري، قائلة :"اختي المتوفية كانت تتحدث معي بأن زوجها كان يضربها ويعذبها وكانت تريد الإنفصال عنه"، متابعة: اتفقنا على الإنفصال وكل واحد يروح لحاله بعد عنف وتعذيب من زوجها.



وأضافت أسماء عادل شقيقة ايه عادل المصرية التي توفت بالأردن، أن أختها تتحدث عن أن زوجها رجل خائن ولديه تعدد في النزوات، وأختي لم تنتحر كما يتردد وحتى الأكل كان على النار، وإزاي هتعمل أكل وتنتحر.



