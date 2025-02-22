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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب صور ومقاطع فيديو لهاتفي Nothing Phone 3A و 3A Pro.. التصميم والمواصفات

Nothing Phone 3A
Nothing Phone 3A
احمد الشريف

ظهرت صور ومقاطع فيديو مسرّبة جديدة لهاتفي Nothing Phone 3A و3A Pro، تكشف عن التصميم والمواصفات الرئيسية للجهازين، حيث يظهر أن الهاتفين متشابهان إلى حد كبير مع وجود اختلافات طفيفة في الكاميرا والتصميم الخلفي لوحدة التصوير.

تصميم متشابه مع اختلاف في الكاميرا

ووفقًا لتسريب من موقع Android Headlines، يبدو أن الهاتفين يحافظان على التصميم شبه الشفاف المميز لشركة Nothing مع نظام الإضاءة Glyph، وسيتوفر كلا الجهازين باللونين الأبيض والأسود. الفارق الرئيسي بين الهاتفين يكمن في ترتيب الكاميرات الخلفية، هاتف Nothing Phone 3A يأتي بثلاث كاميرات مصفوفة أفقيًا أما هاتف 3A Pro يعتمد ترتيبًا أكثر إبداعًا وغير تقليدي، حيث تتخذ العدسات والفلاش شكل نصف حلزوني داخل الوحدة الدائرية للكاميرا.

المواصفات التقنية المتوقعة

بعد فترة وجيزة من التسريب الأول، قام المسرّب Arsène Lupin بمشاركة مقاطع فيديو تكشف عن المواصفات الداخلية للهاتفين، والتي تشمل المعالج Snapdragon 7s Gen 3، اما الشاشة الهاتف  AMOLED مقاس 6.77 بوصة بتردد 120 هرتز.

وظهر في مقاطع الفيديو كزر متعدد الاستخدامات لتفعيل مساعد الذكاء الاصطناعي وإطلاق ميزة Essential Space، التي تعمل على تنظيم المحتوى وإنشاء قائمة مهام تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الاختلافات في الكاميرا بين 3A و 3A Pro

رغم أن الهاتفين يشتركان في بعض مواصفات الكاميرا، إلا أن هناك اختلافات رئيسية، الكاميرا الأساسي بدقة  50 ميجابكسل لكلا الهاتفين، اما الكاميرا الواسعة في بدقة  8 ميجابكسل لكلا الهاتفين.

وبالنسية للكاميرا المقربة فيتميز 3A بعدسة تيليفوتو 2x بدقة 50 ميجابكسل، اما 3A Pro فيتميز  بعدسة بيريسكوب 3x بدقة 50 ميجابكسل، اما الكاميرا الأمامية لـ 3A فهي بدقة 32 ميجابكسل، بينما يتميز  3A Pro  بعدسة دقتها 50 ميجابكسل.

جدل حول مقارنة Nothing بالكاميرا مع iPhone 16 Pro Max

في فيديو ترويجي نشرته Nothing مؤخرًا، عرضت مقارنة بين كاميرا سلسلة 3A وكاميرا iPhone 16 Pro Max، مما جذب انتباه المستخدمين، لكن سرعان ما تم اكتشاف خطأ في الاختبار، في الجزء الذي يُظهر تفوق هاتف Nothing في تثبيت الفيديو، كان iPhone يستخدم الكاميرا الواسعة جدًا (ultrawide) بدلًا من الكاميرا الرئيسية المزودة بتثبيت بصري OIS، مما أدى إلى نتائج غير عادلة.

فبعد الانتقادات، اعترفت Nothing بالخطأ في تعليق مثبت على الفيديو على يوتيوب.

الخلاصة

تشير التسريبات إلى أن Nothing Phone 3A و 3A Pro سيقدمان تصميمًا أنيقًا مع تحسينات في الكاميرا وإضافة مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع بعض الفروقات الطفيفة بين الإصدارين، خصوصًا في نظام الكاميرا الأمامية والخلفية. ومع ذلك، لا يزال يتعين انتظار الإعلان الرسمي للتأكد من جميع التفاصيل.

Nothing Nothing Phone 3A هاتف 3A Pro

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