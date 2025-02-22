الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم السبت 22 فبراير 2025

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها لطقس اليوم السبت، 22 فبراير 2025، أن يشهد الطقس في مصر حالة من عدم الاستقرار، حيث يسود طقس بارد نهارًا مع سماء غائمة جزئيًا، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، ما يزيد من الشعور بالبرودة الشديدة.

فرص الأمطار: السواحل الشمالية الأكثر تأثرًا

وأشارت الأرصاد إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة في بعض المناطق، حيث يُتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بينما تمتد فرص هطول الأمطار بشكل أقل كثافة نحو السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

نشاط الرياح وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح القوية التي ستؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة البحرية في بعض المناطق، خاصة في "مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة"، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و4 أمتار. كما سيشهد البحر الأحمر أمواجًا تتراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

تأثير الرياح على الرؤية الأفقية

من المتوقع أن يتسبب نشاط الرياح في تقليل مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة في السواحل الشمالية، الوجه البحري، وسط وجنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد. قد تصل سرعة الرياح إلى 50-60 كم/س.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف أنحاء مصر