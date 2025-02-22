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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم السبت 22-2-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد صبيح

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22 فبراير 2025 استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة بدون مصنعية. حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 4731 جنيه للبيع و4720 جنيه للشراء. أما عيار 22 فقد سجل 4337 جنيه للبيع و4327 جنيه للشراء. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4140 جنيه للبيع و4130 جنيه للشراء.

نستعرض أسعار الذهب اليوم السبت 22-5-2025 في السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت

  • سعر البيع: 4731 جنيه سعر الشراء: 4720 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

  • سعر البيع: 4337 جنيه سعر الشراء: 4327 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

  • سعر البيع: 4140 جنيه سعر الشراء: 4130 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت

  • سعر البيع: 3549 جنيه سعر الشراء: 3540 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سعر البيع: 2760 جنيه سعر الشراء: 2753 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

  • سعر البيع: 2366 جنيه سعر الشراء: 2360 جنيه

سعر الأونصة اليوم السبت

  • سعر البيع: 147164 جنيه سعر الشراء: 146809 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

  • سعر البيع: 33120 جنيه سعر الشراء: 33040 جنيه

سعر الأونصة بالدولار اليوم السبت

  • 2934.74 دولار

 بالنسبة لعيار 18، بلغ سعر الجرام 3549 جنيه للبيع و3540 جنيه للشراء. وسجل عيار 14 حوالي 2760 جنيه للبيع و2753 جنيه للشراء. أما عيار 12 فقد بلغ سعر الجرام 2366 جنيه للبيع و2360 جنيه للشراء.

وفيما يخص الأونصة، سجلت 147164 جنيه للبيع و146809 جنيه للشراء. بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 33120 جنيه للبيع و33040 جنيه للشراء. أما الأونصة بالدولار، فقد بلغت 2934.74 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم السبت

تستقر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22 فبراير 2025 في محلات الصاغة بدون مصنعية. نقدم فيما يلي تفاصيل الأسعار لأهم العيارات المتداولة:

سعر جرام الذهب عيار 24: بلغ سعر البيع حوالي 4731 جنيه، بينما سعر الشراء وصل إلى 4720 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22: سجل سعر البيع حوالي 4337 جنيه، وسعر الشراء بلغ 4327 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21: استقر سعر البيع عند 4140 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 4130 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل سعر البيع إلى 3549 جنيه، في حين سجل سعر الشراء حوالي 3540 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14: بلغ سعر البيع حوالي 2760 جنيه، وسعر الشراء وصل إلى 2753 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12: سجل سعر البيع حوالي 2366 جنيه، وسعر الشراء بلغ 2360 جنيه.

سعر الأونصة: بلغ سعر البيع حوالي 147164 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 146809 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: استقر سعر البيع عند 33120 جنيه، وسعر الشراء وصل إلى 33040 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الأونصة بالدولار، فقد سجلت 2934.74 دولار.

تظل أسعار الذهب في مصر تتأثر بعوامل اقتصادية عالمية ومحلية، مما يؤدي إلى تذبذبها بشكل مستمر.

سعر جرام الذهب عيار 22 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت سعر الجنيه الذهب اليوم السبت سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت

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