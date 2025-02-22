قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمادة هلال : ألفت جزء من أغنية محمد نبينا داخل الروضة الشريفة
للأجانب أبناء الأم المصرية..طريقة اكتساب الجنسية والأوراق المطلوبة 2025
السيطرة على حريق بمخزن شركة خاصة في جرجا بدون إصابات
شفيق التلولي: الموقف المصري أجبر ترامب على التراجع عن تصريحاته تجاه فلسطين
رجعتيلي شغفي .. ريم البارودي توجه رسالة لـ ميرفت أمين
كولر يشعر بالفخر بسبب تعليق مصري ..ويكشف سبب استمراره مع الأهلي
اعتقال مشتبه به في حادث طعن عند نصب الهولوكوست في برلين
توقعات بوجود استقرار نسبي في أسعار الدواجن خلال رمضان
تطوير المدينة ..محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات الاحتفال بذكري عودة طابا
أعواد القصب.. بتر ساق طالب إثر سقوطه أسفل قطار الديكوفيل في جرجا
تسريب جديد حول هاتف آيفون القابل للطي.. شاشة بلا تجعد وتصميم فريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد حول هاتف آيفون القابل للطي.. شاشة بلا تجعد وتصميم فريد

آيفون
آيفون
احمد الشريف

يبدو أن الشائعات حول هاتف آيفون القابل للطي لا تنتهي، حيث يظهر تسريب جديد كل أسبوع تقريبًا. 

ورغم أن الحديث عن هذا الجهاز بدأ منذ أكثر من ثماني سنوات، فإن التفاصيل كانت متضاربة في الغالب، لكنها تؤكد أن آبل تختبر عدة نماذج أولية، مع مواجهة تحديات تتعلق بمفصل الطي والتجاعيد التي تظهر على الشاشة عند الفتح.

التفاصيل الجديدة  شاشة مزدوجة بتصميم غير مسبوق

وفقًا لما نشره المسرّب الصيني Digital Chat Station عبر منصة Weibo، فإن الهاتف القابل للطي من آبل سيأتي بشاشتين، الشاشة الخارجية بقياس 5.49 بوصة، بتصميم يشبه Oppo Find N5 لكنها أقصر وأعرض.

أما الشاشة الداخلية بقياس 7.74 بوصة، وتفتح بشكل يشبه أجهزة iPad، فيما يشير التسريب إلى أن كلا الشاشتين تتمتعان بنسبة عرض إلى ارتفاع غير مسبوقة، ما قد يشير إلى تجربة استخدام جديدة ومختلفة عن الهواتف القابلة للطي التقليدية.

موعد الإطلاق المتوقع

يقول المسرّب إن الهاتف قد يتم إطلاقه في العام المقبل أو العام الذي يليه، مما يتماشى مع توقعات محللين مثل، مينج-تشي كو، جيف بو، The Information، وول ستريت جورنال

حيث توقعوا جميعًا أن يكون الإصدار بين أواخر 2026 وأوائل 2027، وهو نفس الإطار الزمني الذي تشير إليه التسريبات حول iPad القابل للطي.

موثوقية التسريب

رغم أن هذه المعلومات لا تزال في نطاق الشائعات، إلا أن حساب Digital Chat Station سبق له تسريب معلومات دقيقة حول، شاشة iPhone 12 mini، تحسين مستشعرات كاميرا iPhone 15، زيادة حجم شاشة iPhone 16 Pro.

الخلاصة

يبدو أن هاتف آيفون القابل للطي يقترب من أن يصبح حقيقة بعد سنوات من التكهنات، خاصة مع تركيز آبل على تقديم تقنية طي متطورة بدون تجعد في الشاشة. 

ومع استمرار التسريبات، يبقى السؤال، هل ستتمكن آبل من تقديم هاتف طي ثوري كما فعلت مع أول آيفون؟ سنترقب المزيد من التفاصيل في الأشهر القادمة

آيفون iPhone 16 Pro Oppo Find N5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

صورة ارشيفية

بمناسبة رمضان | موعد صرف معاش شهر مارس 2025

سقوط امطار

أصعب أيام في الشتاء.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات القادمة

اية عادل صالح

مفاجأة بشأن سقوطها من الشرفة .. ماذا حدث لـ آية عادل في الأردن؟

آية عادل وزوجها

مصدر أمني أردني يكشف مفاجأة بشأن وفاة آية عادل ومصير الطفلين

حيوان الإيجوانا

زاحف مريب في بورسعيد .. ما الإيجوانا وكيف وصلت مصر؟

كابل بـ15 جنيها يعزز كفاءة الراوتر ويزيد سرعة الإنترنت.. إليك الطريقة

كابل بـ15 جنيهًا يعزز كفاءة الراوتر ويزيد سرعة الإنترنت.. إليك الطريقة

الساعات الأصعب في الشتاء والصغرى تصل إلى الصفر.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

الساعات الأصعب في الشتاء والصغرى تصل إلى الصفر.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

ترشيحاتنا

جانب من مسابقة شفعاء القران

تزامنا مع شهر رمضان.. قرية ميت بشار بمنيا القمح تقيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم | صور

محمود ناجي حكمًا لمباراة المصري والاسماعيلي

محمود ناجي حكمًا لمباراة المصري والإسماعيلي فى الدورى

احد الاجهزه

محافظ الوادي الجديد: وصول جهازين لتيسير إجراء عمليات العيون

بالصور

أضرار كارثية.. احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول

احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول: أضرار كارثية
احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول: أضرار كارثية
احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول: أضرار كارثية

هل يؤثر تناول الكشري على مرضى القولون العصبي؟.. مفاجأة

الكشري
الكشري
الكشري

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22 فبراير 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 22 فبراير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 22 فبراير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 22 فبراير 2025

نشرة المرأة والمنوعات| علماء صينيون يكتشفون فيروس جديداً بالخفافيش.. فوائد تناول ملعقة سمسم يوميًا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عصام صاصا

مسلسلات رمضان 2025.. عصام صاصا يغني لـ ولاد الشمس

نيللى كريم

الزواج حلو على حسب.. رد نيللي كريم حول ارتباطها في الفترة الحالية

ميساء مغربي

عادي يتجوز عليا و عندي ابن .. أسرار في حياة ميساء مغربي

بسنت شوقي

مش شنطة رمضان.. بسنت شوقي تكشف عن رد فعلها لو تعرضت للخيانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد