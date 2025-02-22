تسريب جديد حول هاتف آيفون القابل للطي.. شاشة بلا تجعد وتصميم فريد

يبدو أن الشائعات حول هاتف آيفون القابل للطي لا تنتهي، حيث يظهر تسريب جديد كل أسبوع تقريبًا.

ورغم أن الحديث عن هذا الجهاز بدأ منذ أكثر من ثماني سنوات، فإن التفاصيل كانت متضاربة في الغالب، لكنها تؤكد أن آبل تختبر عدة نماذج أولية، مع مواجهة تحديات تتعلق بمفصل الطي والتجاعيد التي تظهر على الشاشة عند الفتح.

التفاصيل الجديدة شاشة مزدوجة بتصميم غير مسبوق

وفقًا لما نشره المسرّب الصيني Digital Chat Station عبر منصة Weibo، فإن الهاتف القابل للطي من آبل سيأتي بشاشتين، الشاشة الخارجية بقياس 5.49 بوصة، بتصميم يشبه Oppo Find N5 لكنها أقصر وأعرض.

أما الشاشة الداخلية بقياس 7.74 بوصة، وتفتح بشكل يشبه أجهزة iPad، فيما يشير التسريب إلى أن كلا الشاشتين تتمتعان بنسبة عرض إلى ارتفاع غير مسبوقة، ما قد يشير إلى تجربة استخدام جديدة ومختلفة عن الهواتف القابلة للطي التقليدية.

موعد الإطلاق المتوقع

يقول المسرّب إن الهاتف قد يتم إطلاقه في العام المقبل أو العام الذي يليه، مما يتماشى مع توقعات محللين مثل، مينج-تشي كو، جيف بو، The Information، وول ستريت جورنال

حيث توقعوا جميعًا أن يكون الإصدار بين أواخر 2026 وأوائل 2027، وهو نفس الإطار الزمني الذي تشير إليه التسريبات حول iPad القابل للطي.

موثوقية التسريب

رغم أن هذه المعلومات لا تزال في نطاق الشائعات، إلا أن حساب Digital Chat Station سبق له تسريب معلومات دقيقة حول، شاشة iPhone 12 mini، تحسين مستشعرات كاميرا iPhone 15، زيادة حجم شاشة iPhone 16 Pro.

الخلاصة

يبدو أن هاتف آيفون القابل للطي يقترب من أن يصبح حقيقة بعد سنوات من التكهنات، خاصة مع تركيز آبل على تقديم تقنية طي متطورة بدون تجعد في الشاشة.

ومع استمرار التسريبات، يبقى السؤال، هل ستتمكن آبل من تقديم هاتف طي ثوري كما فعلت مع أول آيفون؟ سنترقب المزيد من التفاصيل في الأشهر القادمة