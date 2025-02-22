سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 22-2-2025

نستعرض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-2-2025 بعد إعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة.

سعر الدرهم في مصرف أبوظبى الإسلامي اليوم

الشراء: 13.772 جنيه

البيع: 13.800 جنيه

في مصرف أبوظبى الإسلامي، يبلغ سعر الشراء 13.772 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.800 جنيه.

سعر الدرهم في بنك التعمير والإسكان اليوم

الشراء: 13.764 جنيه

البيع: 13.808 جنيه

في بنك التعمير والإسكان، يبلغ سعر الشراء 13.764 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.808 جنيه.

سعر الدرهم في اتش اس بى سى HSBC اليوم

الشراء: 13.760 جنيه

البيع: 13.790 جنيه

في اتش اس بى سى HSBC، يبلغ سعر الشراء 13.760 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.790 جنيه.

سعر الدرهم في المصرف العربى الدولى اليوم

الشراء: 13.752 جنيه

البيع: 13.779 جنيه

في المصرف العربى الدولى، يبلغ سعر الشراء 13.752 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.

سعر الدرهم في بنك البركة اليوم

الشراء: 13.748 جنيه

البيع: 13.776 جنيه

في بنك البركة، يبلغ سعر الشراء 13.748 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.776 جنيه.

سعر الدرهم في البنك المركزى المصرى اليوم

الشراء: 13.748 جنيه

البيع: 13.787 جنيه

في البنك المركزى المصرى، يبلغ سعر الشراء 13.748 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.787 جنيه.

سعر الدرهم في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) اليوم

الشراء: 13.745 جنيه

البيع: 13.791 جنيه

في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)، يبلغ سعر الشراء 13.745 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.791 جنيه.

سعر الدرهم في ميد بنك اليوم

الشراء: 13.741 جنيه

البيع: 13.815 جنيه

في ميد بنك، يبلغ سعر الشراء 13.741 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.815 جنيه.

سعر الدرهم في البنك المصرى الخليجى اليوم

الشراء: 13.740 جنيه

البيع: 13.784 جنيه

في البنك المصرى الخليجى، يبلغ سعر الشراء 13.740 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.784 جنيه.

سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري اليوم

الشراء: 13.739 جنيه

البيع: 13.779 جنيه

في البنك الأهلي المصري، يبلغ سعر الشراء 13.739 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.

سعر الدرهم في بنك مصر اليوم

الشراء: 13.739 جنيه

البيع: 13.779 جنيه

في بنك مصر، يبلغ سعر الشراء 13.739 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.

سعر الدرهم في بنك الإسكندرية اليوم

الشراء: 13.736 جنيه

البيع: 13.779 جنيه

في بنك الإسكندرية، يبلغ سعر الشراء 13.736 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.

سعر الدرهم في بنك قناة السويس اليوم

الشراء: 13.729 جنيه

البيع: 13.779 جنيه

في بنك قناة السويس، يبلغ سعر الشراء 13.729 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.

سعر الدرهم في بنك التنمية الصناعية اليوم

الشراء: 13.706 جنيه

البيع: 13.818 جنيه

في بنك التنمية الصناعية، يبلغ سعر الشراء 13.706 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.818 جنيه.

سعر الدرهم في كريدى أجريكول اليوم

الشراء: 13.690 جنيه

البيع: 13.780 جنيه

في كريدى أجريكول، يبلغ سعر الشراء 13.690 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.780 جنيه.

سعر الدرهم في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

الشراء: 13.613 جنيه

البيع: 13.849 جنيه

في بنك الكويت الوطني NBK، يبلغ سعر الشراء 13.613 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.849 جنيه.

سعر الدرهم في QNB الأهلي اليوم

الشراء: 13.553 جنيه

البيع: 13.581 جنيه

في QNB الأهلي، يبلغ سعر الشراء 13.553 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.581 جنيه.

سعر الدرهم في المصرف المتحد اليوم

الشراء: 13.467 جنيه

البيع: 13.777 جنيه

في المصرف المتحد، يبلغ سعر الشراء 13.467 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.777 جنيه.