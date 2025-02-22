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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 22-2-2025

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي
محمد صبيح

نستعرض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-2-2025 بعد إعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة.

سعر الدرهم في مصرف أبوظبى الإسلامي اليوم

الشراء: 13.772 جنيه

البيع: 13.800 جنيه

في مصرف أبوظبى الإسلامي، يبلغ سعر الشراء 13.772 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.800 جنيه.

سعر الدرهم في بنك التعمير والإسكان اليوم

الشراء: 13.764 جنيه

البيع: 13.808 جنيه

في بنك التعمير والإسكان، يبلغ سعر الشراء 13.764 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.808 جنيه.

سعر الدرهم في اتش اس بى سى HSBC اليوم

الشراء: 13.760 جنيه

البيع: 13.790 جنيه

في اتش اس بى سى HSBC، يبلغ سعر الشراء 13.760 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.790 جنيه.

سعر الدرهم في المصرف العربى الدولى اليوم

الشراء: 13.752 جنيه

البيع: 13.779 جنيه

في المصرف العربى الدولى، يبلغ سعر الشراء 13.752 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.

سعر الدرهم في بنك البركة اليوم

الشراء: 13.748 جنيه

البيع: 13.776 جنيه

في بنك البركة، يبلغ سعر الشراء 13.748 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.776 جنيه.

سعر الدرهم في البنك المركزى المصرى اليوم

الشراء: 13.748 جنيه

البيع: 13.787 جنيه

في البنك المركزى المصرى، يبلغ سعر الشراء 13.748 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.787 جنيه.

سعر الدرهم في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) اليوم

الشراء: 13.745 جنيه

البيع: 13.791 جنيه

في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)، يبلغ سعر الشراء 13.745 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.791 جنيه.

سعر الدرهم في ميد بنك اليوم

الشراء: 13.741 جنيه

البيع: 13.815 جنيه

في ميد بنك، يبلغ سعر الشراء 13.741 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.815 جنيه.

سعر الدرهم في البنك المصرى الخليجى اليوم

الشراء: 13.740 جنيه

البيع: 13.784 جنيه

في البنك المصرى الخليجى، يبلغ سعر الشراء 13.740 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.784 جنيه.

سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري اليوم

الشراء: 13.739 جنيه

البيع: 13.779 جنيه

في البنك الأهلي المصري، يبلغ سعر الشراء 13.739 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.

سعر الدرهم في بنك مصر اليوم

الشراء: 13.739 جنيه

البيع: 13.779 جنيه

في بنك مصر، يبلغ سعر الشراء 13.739 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.

سعر الدرهم في بنك الإسكندرية اليوم

الشراء: 13.736 جنيه

البيع: 13.779 جنيه

في بنك الإسكندرية، يبلغ سعر الشراء 13.736 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.

سعر الدرهم في بنك قناة السويس اليوم

الشراء: 13.729 جنيه

البيع: 13.779 جنيه

في بنك قناة السويس، يبلغ سعر الشراء 13.729 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.

سعر الدرهم في بنك التنمية الصناعية اليوم

الشراء: 13.706 جنيه

البيع: 13.818 جنيه

في بنك التنمية الصناعية، يبلغ سعر الشراء 13.706 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.818 جنيه.

سعر الدرهم في كريدى أجريكول اليوم

الشراء: 13.690 جنيه

البيع: 13.780 جنيه

في كريدى أجريكول، يبلغ سعر الشراء 13.690 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.780 جنيه.

سعر الدرهم في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

الشراء: 13.613 جنيه

البيع: 13.849 جنيه

في بنك الكويت الوطني NBK، يبلغ سعر الشراء 13.613 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.849 جنيه.

سعر الدرهم في QNB الأهلي اليوم

الشراء: 13.553 جنيه

البيع: 13.581 جنيه

في QNB الأهلي، يبلغ سعر الشراء 13.553 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.581 جنيه.

سعر الدرهم في المصرف المتحد اليوم

الشراء: 13.467 جنيه

البيع: 13.777 جنيه

في المصرف المتحد، يبلغ سعر الشراء 13.467 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.777 جنيه.

سعر الدرهم في بنك التعمير والإسكان اليوم سعر الدرهم في المصرف العربى الدولى اليوم سعر الدرهم في البنك الأهلى الكويتى بيريوس اليوم سعر الدرهم في مصرف أبوظبى الإسلامي اليوم سعر الدرهم في اتش اس بى سى HSBC اليوم سعر الدرهم في بنك البركة اليوم

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