سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 22-2-2025

نستعرض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-2-2025 بعد إعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة.
سعر الدرهم في مصرف أبوظبى الإسلامي اليوم
الشراء: 13.772 جنيه
البيع: 13.800 جنيه
في مصرف أبوظبى الإسلامي، يبلغ سعر الشراء 13.772 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.800 جنيه.
سعر الدرهم في بنك التعمير والإسكان اليوم
الشراء: 13.764 جنيه
البيع: 13.808 جنيه
في بنك التعمير والإسكان، يبلغ سعر الشراء 13.764 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.808 جنيه.
سعر الدرهم في اتش اس بى سى HSBC اليوم
الشراء: 13.760 جنيه
البيع: 13.790 جنيه
في اتش اس بى سى HSBC، يبلغ سعر الشراء 13.760 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.790 جنيه.
سعر الدرهم في المصرف العربى الدولى اليوم
الشراء: 13.752 جنيه
البيع: 13.779 جنيه
في المصرف العربى الدولى، يبلغ سعر الشراء 13.752 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.
سعر الدرهم في بنك البركة اليوم
الشراء: 13.748 جنيه
البيع: 13.776 جنيه
في بنك البركة، يبلغ سعر الشراء 13.748 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.776 جنيه.
سعر الدرهم في البنك المركزى المصرى اليوم
الشراء: 13.748 جنيه
البيع: 13.787 جنيه
في البنك المركزى المصرى، يبلغ سعر الشراء 13.748 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.787 جنيه.
سعر الدرهم في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) اليوم
الشراء: 13.745 جنيه
البيع: 13.791 جنيه
في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)، يبلغ سعر الشراء 13.745 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.791 جنيه.
سعر الدرهم في ميد بنك اليوم
الشراء: 13.741 جنيه
البيع: 13.815 جنيه
في ميد بنك، يبلغ سعر الشراء 13.741 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.815 جنيه.
سعر الدرهم في البنك المصرى الخليجى اليوم
الشراء: 13.740 جنيه
البيع: 13.784 جنيه
في البنك المصرى الخليجى، يبلغ سعر الشراء 13.740 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.784 جنيه.
سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري اليوم
الشراء: 13.739 جنيه
البيع: 13.779 جنيه
في البنك الأهلي المصري، يبلغ سعر الشراء 13.739 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.
سعر الدرهم في بنك مصر اليوم
الشراء: 13.739 جنيه
البيع: 13.779 جنيه
في بنك مصر، يبلغ سعر الشراء 13.739 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.
سعر الدرهم في بنك الإسكندرية اليوم
الشراء: 13.736 جنيه
البيع: 13.779 جنيه
في بنك الإسكندرية، يبلغ سعر الشراء 13.736 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.
سعر الدرهم في بنك قناة السويس اليوم
الشراء: 13.729 جنيه
البيع: 13.779 جنيه
في بنك قناة السويس، يبلغ سعر الشراء 13.729 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.779 جنيه.
سعر الدرهم في بنك التنمية الصناعية اليوم
الشراء: 13.706 جنيه
البيع: 13.818 جنيه
في بنك التنمية الصناعية، يبلغ سعر الشراء 13.706 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.818 جنيه.
سعر الدرهم في كريدى أجريكول اليوم
الشراء: 13.690 جنيه
البيع: 13.780 جنيه
في كريدى أجريكول، يبلغ سعر الشراء 13.690 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.780 جنيه.
سعر الدرهم في بنك الكويت الوطني NBK اليوم
الشراء: 13.613 جنيه
البيع: 13.849 جنيه
في بنك الكويت الوطني NBK، يبلغ سعر الشراء 13.613 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.849 جنيه.
سعر الدرهم في QNB الأهلي اليوم
الشراء: 13.553 جنيه
البيع: 13.581 جنيه
في QNB الأهلي، يبلغ سعر الشراء 13.553 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.581 جنيه.
سعر الدرهم في المصرف المتحد اليوم
الشراء: 13.467 جنيه
البيع: 13.777 جنيه
في المصرف المتحد، يبلغ سعر الشراء 13.467 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.777 جنيه.