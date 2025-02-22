أعواد القصب.. بتر ساق طالب إثر سقوطه أسفل قطار الديكوفيل في جرجا

أصيب طالب يبلغ من العمر 20 عامًا ببتر في الساق اليسرى، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار الديكوفيل المخصص لنقل محصول القصب، أثناء محاولته سحب أعواد القصب من العربات أثناء مرور القطار أمام منزله بدائرة مركز جرجا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوصول المدعو "حسني م. ع. أ. ع"، 20 عامًا، طالب، ومقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة مصابًا ببتر في الساق اليسرى.

وبالانتقال والفحص، أفاد والده، 48 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بذات الناحية، أن نجله أثناء محاولته سحب أعواد القصب من عربات القطار الديكوفيل، اختل توازنه وسقط أسفل عجلات العربات، مما أدى إلى إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.