سلمى أبوضيف : الرضاعة الطبيعية مؤلمة ولا تتوفر الكثير من المساعدات

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن الصعوبات التي واجهتها مع ابنتها صوفيا، بشأن الرضاعة الطبيعية، موضحة أنه لا تتوفر الكثير من المساعدات بخصوصها.



وكتبت سلمى، عبر حسابها علي إنستجرام: "الناس يتحدثون عن الحمل وما بعد الولادة، لكن نادرًا ما يتطرقون لتجارب الرضاعة الطبيعية،إنها تجربة مؤلمة، ولا تتوفر الكثير من المساعدات إلا إذا طلبتها بنفسك أو زرت استشاري رضاعة، وهو ما لم أجد فيه الكثير من الدعم، يجب أن نناقش هذا الموضوع أكثر، ونُعِد أنفسنا نفسيًا وجسديًا لهذه المرحلة، لتجنب مشكلات مثل التهاب الثدي وغيرها من الصعوبات".



ووضعت سلمى طفلتها صوفيا، في بداية شهر فبراير الجاري، وقبلها احتفلت بعقد قرانها على زوجها إدريس عبدالعزيز يوم الأربعاء الموافق12 يونيو 2024، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

آخر أعمال سلمى ابو ضيف

وكانت آخر أعمال سلمى أبوضيف مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، الذي عرض رمضان الماضي 2025، وشاركهافيبطولته ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سمر طاهر،وإخراج ياسمينأحمد كامل.