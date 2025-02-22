أميرة فتحي: أنا مش قريبة حد في الوسط الفني ومدخلتش بالواسطة.. فيديو

أكدت الفنانة أميرة فتحي، أنها لا تجمعها صلة قرابة مع أحد في الوسط الفني، وما يتردد في ذلك الشأن ما هي إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وأوضحت أميرة فتحي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن قريبتها الوحيدة في الوسط الفني هي شقيقتها نهى فتحي، ستايليت ملابس، ودخلت بعدها بسنوات في المجال الفني.

وأضافت أميرة فتحي، قائلة: "أنا معنديش ولا حد ولا أعرف حد ولا دخلت بالواسطة، وهي كانت صدفة من عند ربنا، ومعرفش ليه طلعت شائعات إني قريبة الفنانة سوسن بدر، ولغاية النهاردة لسة في ناس بتقول إني قريبتها، وأنا نفيت ده، وأدخل اشتري حاجة من محل يقولولي انتي بنت سوسن بدر، اقولهم : نفسي والله بس مش حقيقة".