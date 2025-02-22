مش هيكسب الزمالك.. خالد الغندور يسخر من مستوى الأهلي حاليا

انتقد خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، البعض الذي يصف الأهلي بأنه النادي الذي لا يقهر، وذلك قبل ساعات من مواجهة المارد الأحمر مع الغريم التقليدي الزمالك.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت": "ليه الناس تصور إن الأهلي حاجه رهيبة في المستوى وبيفرق عن كل الموجودين في مصر وفي أفريقيا وإنه في حته تانية".

وأضاف: "الأهلي تعادل كتير في الدوري ومن فرق أقل منه بكتير، طب ليه هو اتعادل وكان ترتيبه أي في مجموعته في بطولة دوري أبطالأفريقيا".

وتابع: "اه الأهلي عنده عناصر جيدة لكن مش هيكسب الزمالك بسكور، والأهلي آخر 3 ماتشات مكسبش الزمالك".



وزاد: "إنبي في آواخر الترتيب في الدوري ورغم ذلك تعادل مع الأهلي، وأيضًا فاركو، وتعادل مع أورلاندو واتغلب بره أرضه".



وأتم: "الأهلي فريق جيد جدًا ولكن مش النادي الذي لايقهر يعني".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقةالدوري المصري الممتاز 2024-25.