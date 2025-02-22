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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد دويدار: طموحي رئاسة نادي الزمالك.. وإمام عاشور 70% من قوة الأهلي

احمد دويدار
احمد دويدار

أشار أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق إلى طموحه في رئاسة نادي الزمالك في الوقت القادم.

وقال دويدار في تصريحات مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: " حلم أن أحلامي أن أكون عضو في مجلس الإدارة، وبعدها رئيسًا لنادي الزمالك".

وتابع: "طموحي رئاسة نادي الزمالك في أحد الأيام، وأعمل على ذلك من خلال الحصول على كورسات في الإدارة".

وأكمل: "الأهلي يفقد 70% من قوته في حال غياب إمام عاشور، واللاعب له تأثير كبير على أداء الأهلي".

واختتم: "أفشة أصبح عمره 40 سنة بسبب مارسيل كولر، وإمام عاشور يقدم مستوى فني عالي مع الأهلي أفضل من الزمالك".


التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

 •    حراسة المرمى: محمد عواد.
  •    خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، ومحمود الونش أو صلاح مصدق، وعمر جابر.
  •    خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبي، مع احتمالية الاستعانة بأحمد الجفالي كورقة رابحة خلال اللقاء.
  •    خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصدارة وتقليص الفارق مع بيراميدز، بينما يسعى الأهلي لاستعادة القمة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.

الزمالك احمد دويدار رئاسة الزمالك الاهلي احمد حسن

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