آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22- 2- 2025

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت 22- 2- 2025 ، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنوك المحلية.

ووفقًا للأسعار المعلنة، سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.5140 جنيهًا للشراء و50.6140 جنيهًا للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22- 2- 2025

وفي البنوك الخاصة، بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع

بينما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

كما استقر السعر في بنك قناة السويس عند 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

أما في البنوك الأخرى، فقد جاءت أسعار الدولار كالتالي:

بنك الإسكندرية: 50.51 جنيهًا للشراء، 50.61 جنيهًا للبيع.

بنك البركة: 50.50 جنيهًا للشراء، 50.60 جنيهًا للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.51 جنيهًا للشراء، 50.61 جنيهًا للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.54 جنيهًا للشراء، 50.64 جنيهًا للبيع.

يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة الأسواق لتأثيرات العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية على سعر الصرف، مع توقعات بحدوث تغيرات طفيفة خلال الفترة المقبلة