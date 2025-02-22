استقرار أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 22فبراير 2025

شهدت أسعار الذهب في الإمارات استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية. فيما يلي قائمة بأسعار الذهب حسب العيار:

عيار 24: سجل الجرام 346.72 درهم إماراتي.

عيار 22: بلغ الجرام 317.83 درهم إماراتي.

عيار 21: وصل الجرام إلى 303.38 درهم إماراتي.

عيار 18: سجل الجرام 260.04 درهم إماراتي.

عيار 14: بلغ الجرام 202.26 درهم إماراتي.

عيار 12: وصل الجرام إلى 173.36 درهم إماراتي.

أما بالنسبة للوحدات الكبيرة، فقد بلغ سعر الأونصة (31.1 جرام) 10,784.33 درهم إماراتي، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 2,427.07 درهم إماراتي.