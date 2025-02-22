أحمد سليمان يكشف مفاجآت بعد رحيل جوميز عن الزمالك

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ابتعاده عن الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك كان أول الدوري لحد ما سبت الإشراف على الفريق وكان الأول في افريقيا ومتأهل من المجموعات وخدنا بطولتين السنة اللي فاتت، وأنا بعيد عن الفريق من وقت رحيل جوميز وآخر مباراة كانت ليا مع أحمد مجدي يوم مباراة المصري".

ويلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر الدوري المصري.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري



واستقر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي

• حراسة المرمى: محمد عواد.

• خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، ومحمود الونش أو صلاح مصدق، وعمر جابر.

• خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبي، مع احتمالية الاستعانة بأحمد الجفالي كورقة رابحة خلال اللقاء.

• خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصدارة وتقليص الفارق مع بيراميدز، بينما يسعى الأهلي لاستعادة القمة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.