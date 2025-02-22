من أرض التاريخ .. حساب مانشستر سيتي يشارك فيديو لـ معالم القاهرة

شارك الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لشخص يرتدي قميص مرموش رقم 7، ويتجول بين معالم القاهرة.

وعلقت الصفحة على الفيديو: “من أرض التاريخ إلى الدوري الممتاز! تابعونا في تغطية خاصة جدا”.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي وليفربول يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يشيد بمرموش

وأشاد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بزميله في المنتخب عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، مؤكدًا العلاقة القوية التي تجمعهما داخل وخارج الملعب.

وقال صلاح في تصريحات عبر شبكة «سكاي سبورتس»: "مرموش بمثابة أخي الصغير، لقد تحدثنا عدة مرات وأخبرته أنني دائمًا موجود لدعمه إذا احتاج أي شيء علاقتنا جيدة ونتواصل باستمرار خلال معسكرات المنتخب".

وتابع "سعيد بانتقال مرموش إلى الدوري الإنجليزي ولدينا العديد من اللاعبين الموهوبين يمكنهم اللعب بأعلى مستوى.. لكننا نحتاج إلى تغيير عقليتنا والتكيف مع الثقافة الأوروبية كونها مختلفة تمامًا عن ثقافتنا".