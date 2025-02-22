بات يام.. سفارة أمريكا في إسرائيل تحظر على الموظفين استخدام وسائل النقل العام

أفادت إذاعة جيش الاحتلال مساء الجمعة بأن السفارة الأمريكية في إسرائيل حظرت على موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم استخدام وسائل النقل العام مثل الحافلات أو القطار الخفيف لمدة أسبوعين.

يأتي الحظر في أعقاب تفجيرات الحافلات التي وقعت مساء الخميس في بات يام بتل أبيب، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة أنه يخوض حربا في الضفة الغربية، وأغلق بعض المناطق فيها.

وأشار جيش الاحتلال أنه يعمل مع جهازي الشاباك والشرطة الإسرائيلية للتحقيق في تفجير الحافلات بتل أبيب.

وأكد جيش الاحتلال في بيان أنه سيصل إلى المتورطين في عملية تفجير الحافلات بتل أبيب.