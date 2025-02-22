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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجمة إكس فاكتور 2025 .. السعودية حور العبدالله تبدأ مشوارها الاحترافي

حور العبدالله
حور العبدالله

بعد مشاركتها الناجحة والمميزة في البرنامج الشهير "إكس فاكتور 2025" النسخة العربية في دبي، بدأت الفنانة السعودية حور العبدالله خطواتها الأولى في المشوار الاحترافي، حيث وقّعت عقد إنتاج وإدارة أعمال مع شركة للإنتاج الفني، التي تبنت موهبتها.

وبدأت عملية الإعداد والتجهيز لإصدار أولى أغنيات حور العبدالله الخاصة تحت إدارة مدير الاعمال الفنية شادي برازي، حيث تم اختيار مجموعة من الأعمال الغنائية التي سيتم إصدارها قريباً بإشراف المنتج والمخرج صلاح الياسري.

وأعربت حور العبدالله، التي حضرت إلى دبي في دولة الإمارات لتوقيع العقد وتسجيل أغنياتها الجديدة، عن سعادتها وثقتها بالخطة التي أعدتها لها الشركة، وقالت: "الحمد لله، وصلت اليوم إلى المرحلة الاحترافية التي ستكمل مسيرتي الفنية الغنائية، بإدارة الاعمال شادي برازي، وقد بدأت فعلياً بتسجيل أولى أغنياتي التي سأقدم من خلالها ألواناً غنائية جديدة من اللون السعودي والخليجي والعربي".

وأضافت حور العبدالله: "سأقوم بإذن الله بتصوير بعض الأغنيات المختارة بطريقة الفيديو كليب، لتكون انطلاقتي الحقيقية في الساحة الغنائية".
من جهتهم، أكد السيد شادي برازي والمنتج والمخرج صلاح الياسري أن حور العبدالله صوت سعودي قادم بقوة إلى الساحة الغنائية، حيث تتميز بصوت لا يشبه أحداً، وتمتلك إمكانيات صوتية كبيرة تمنحها مكانة مهمة بين الأصوات الغنائية السعودية.

أغاني حور العبدالله 

هذا وقد أنهت حور العبدالله تسجيل صوتها على أولى أغنياتها في استوديوهات الياسري للإنتاج الفني في دبي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأعمال قريباً.

حور العبدالله هي موهبة سعودية برزت في برنامج "إكس فاكتور 2025" النسخة العربية التي أُقيمت في دبي.

تميزت بأدائها المميز ووصلت إلى المراحل النهائية من البرنامج، حيث من أبرز عروضها كان أداؤها لأغنية "لنا الله" للفنان محمد عبده، حيث قدمتها بإحساس عالٍ ونالت إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، كما أدت أغنية "ما في أحد مرتاح" للفنان عبدالله الرويشد، وحظيت بتعليقات إيجابية من لجنة التحكيم.

السعودية حور العبدالله إكس فاكتور أغاني حور العبدالله برنامج اكس فاكتور

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