كفر الشيخ.. تحرير 9 محاضر تموينية لمخابز مخالفة بدسوق

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، جهود إدارتي تموين بندر ومركز دسوق، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة

يأتي ذلك للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة وفحص ماكينات الصرف للخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر عبارة عن 4 محاضر نقص وزن ومحضر عدم نظافة، ومحضرين لعدم الإعلان، ومحضر مواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.