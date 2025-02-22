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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ضعف الزمالك.. القيمة التسويقية تصدم الأبيض قبل لقاء القمة في الدوري

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يواجه النادي الأهلي منافسه وغريمه التقليدي الزمالك اليوم، السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحظى مباراة الأهلي والزمالك بمتابعة جماهيرية قوية في مصر والوطن العربي بفضل الشعبية الكبيرة للفريقين.

ونعرض لكم القيمة التسويقية للأهلي والزمالك 

وصلت القيمة التسويقية للنادي الأهلي إلى 33.90 مليون يورو، والتي تقارب أن تكون ضعف القيمة التسويقية للزمالك التي وصلت إلى 15.55 مليون يورو.

ويتصدر بن شرقي ووسام أبو علي وإمام عاشور قائمة الأكثر قيمة تسويقية في الأهلي بـ 3.50 مليون يورو، بينما يتفوق عليهم زيزو، نجم الزمالك، لتصل قيمته لـ 4 ملايين يورو، خلفه دونجا بمليون ونصف يورو.

القنوات الناقلة لمباراة قمة الأهلي والزمالك

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الأهلي في بث مباشر عبر شاشة قناة “أون سبورتس” الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2024-2025.

يتولى التعليق على اللقاء الثنائي أيمن الكاشف ومؤمن حسن.

كما تنقل قناة  Time Sports المواجهة عبر البث الأرضي، فيما تبث قناة الأهلي استديو تحليليا قبل وبعد المباراة.

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