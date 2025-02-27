قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي مع بداية شهر رمضان
بلوجر رفقة والدها.. أصدقاء سوزي الأردنية يدعمونها أمام النيابة
الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل رئيس هيئة الشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتي
رسميا.. تعيين عبد الظاهر السقا مديرا رياضيا لـ مودرن سبورت
رسميا.. الزمالك يهاجم زد بمنسي وزيزو
طلائع الجيش يضرب البنك الأهلي بثنائية في الدوري المصري
متربي في النادي الأهلي.. شوبير يشيد بأداء أشرف بن شرقي
الاستماع لأقوال محامي المراكز العربية في بلاغها ضد سوزي الأردنية
رسميا .. الزمالك يشكو شوبير ويطالب بمنع ظهوره على الفضائيات
إعلام إسرائيلي عن الشرطة: اعتقلنا المشتبه بتنفيذه هجوم مفترق كركور قرب حيفا
أنقرة تكشف حقيقة عزمها إرسال قوات تركية إلى أوكرانيا
وزير الخارجية يهنئ رئيس الحكومة اللبنانية بالحصول على ثقة مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصر تعزز إنتاج الغاز والطاقة| 7 حقول بترول جديدة.. و300 مليون دولار حجم الأعمال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تواصل مصر جهودها لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة، إذ تستعد للإعلان عن سبعة اكتشافات غازية جديدة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعظيم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. 

وتأتي هذه الاكتشافات في إطار خطة متكاملة لتنشيط قطاع البترول والغاز، مدعومة بحوافز استثمارية وسياسات حكومية تشجع الشركات العالمية على توسيع أعمالها داخل مصر.

اكتشافات تعزز مستقبل الطاقة في مصر

وتشير التقارير المتخصصة إلى أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا واعدًا من النفط والغاز، لا يزال في طور الاستكشاف والتطوير. وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية إلى خلق بيئة استثمارية محفزة من خلال تسوية معظم المستحقات المالية المتأخرة للشركات الأجنبية، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودفعهم لاستئناف عمليات التنقيب والإنتاج بوتيرة أسرع.

ومن بين الشركات التي زادت من نشاطها في مصر، تبرز شركة كايرون بتروليم، التي أعلنت عن تحقيق زيادة بنسبة 33% في إنتاجها من النفط والغاز. فقد ارتفع إنتاجها من 20 ألف برميل يوميًا عام 2020 إلى 120 ألف برميل يوميًا حاليًا، مع خطة طموحة للوصول إلى 160 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2025.

خطط استكشافية وطموحات كبيرة

وكشفت "كايرون" عن خططها لحفر سبع آبار استكشافية جديدة خلال العام الحالي، منها ست آبار في الصحراء الغربية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس). 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الحكومية لاستعادة معدلات الإنتاج السابقة وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لمصر، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.

استثمارات ضخمة لتعزيز الإنتاج

وخصصت شركة "كايرون" 300 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة لتمويل عمليات الحفر والتطوير، مع خطط لزيادة عدد منصات الحفر في مناطق الامتياز الخاصة بها. 

كما أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مؤخرًا مع الهيئة المصرية العامة للبترول تدعم هذه الجهود، حيث تهدف إلى تحقيق ذروة الإنتاج من النفط والغاز بحلول عام 2026.

مصر على خارطة الطاقة العالمية

وتحظى مصر بموقع استراتيجي فريد، إضافة إلى بنية تحتية متطورة تشمل موانئ بحرية وشبكات نقل متكاملة، ما يجعلها مركزًا جذابًا للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. 

كما أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، إلى جانب التسهيلات التنظيمية والدعم الحكومي، تسهم في تعزيز قدرتها على أن تصبح محورًا رئيسيًا في سوق الغاز الطبيعي، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضًا.

ومع استمرار عمليات التنقيب والتطوير، تدخل مصر مرحلة جديدة من النمو في قطاع الطاقة، مما يفتح المجال أمام تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة، ودعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. 

ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيدًا من الاستثمارات والاكتشافات التي ستعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.

مصر دولار الحكومة الإنتاج الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

هذه البطاقات تصرف سلع تموينية بـ 450 جنيها بقرار من الحكومة.. اعرف التفاصيل

سلع تموينية

بعد وصول الدعم لـ 450 جنيها.. التموين تطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة في رمضان

خمور بجوار الجثامين وسرقة الموتى.. جرائم صارخة لعمال مشرحة أسوان | تفاصيل

خمور بجوار الجثامين وسرقة الموتى.. جرائم صارخة لعمال مشرحة أسوان | تفاصيل

صينى ويابانية فى قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجأت بقضية النصب الإلكترونى

صيني ويابانية في قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجآت بقضية النصب الإلكتروني

أضرار كارثية لتناول الفول يوميا فى وجبة السحور

أضرار كارثية لتناول الفول يوميا فى وجبة السحور

دعاء الرسول عند دخول رمضان

دعاء الرسول عند دخول رمضان .. باقٍ ليلتان فلا تغفل عنه

وزير المالية

وزير المالية: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025

عملة مصرية

موعد صرف معاشات مارس 2025

ترشيحاتنا

المصري

بثلاثية نظيفة.. المصري البورسعيدي يفوز على سموحة بالدوري

شوبير

شكوى جديدة من حسين لبيب لـ الأعلى للإعلام ضد برنامج حارس الأهلي

زد

مجدي عبد العاطي يعلن تشكيل زد لمواجهة الزمالك في الدوري

بالصور

قبل رمضان.. وصفة سهلة من منزلك لتنظيف البوتجاز بعمق

طريقة بسيطة لتنظيف البوتجاز بشكل عميق قبل رمضان
طريقة بسيطة لتنظيف البوتجاز بشكل عميق قبل رمضان
طريقة بسيطة لتنظيف البوتجاز بشكل عميق قبل رمضان

بدرة مع حسين فهمي وإسعاد يونس من كواليس مسلسل كامل العدد

بدرة
بدرة
بدرة

القوات المسلحة تنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنظيم مصر لفعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للأسطول الشمالي بالقوات البحرية

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

فيديو

محمد صلاح

اقترب الرحيل ومفيش جديد .. هل يستمر صلاح في ليفربول؟

رامز جلال

ظهر مع كلب روبوت .. رامز إيلون مصر يبهر ضيوفه

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

زيادة المعاشات بدءا من يوليو المقبل.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

التحقيق مع سوزي الأردنية.. إعلان توظيف عملها مشكلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد