سلمى أبو ضيف تنعى والد كريم قاسم.. والفنان يعلن موعد العزاء

نعت الفنانة سلمى أبو ضيف والد الفنان كريم قاسم، عبر "ستوري" حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكتبت سلمى أبو ضيف: "البقاء لله.. والد الزميل كريم قاسم. إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص التعازي".



وأعلن الفنان كريم قاسم عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن موعد عزاء والده أحمد قاسم.

ونشر كريم عبر خاصية "الاستوري" على حسابه على "إنستجرام"، قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله والدي المخرج أحمد قاسم. العزاء يوم الجمعة بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم. نسألكم الدعاء".

وتوفي خلال الساعات الماضية المخرج أحمد قاسم، والد الفنان كريم قاسم، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية خلال مشواره الفني.