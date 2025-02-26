سوسن بدر: ياسمين عبد العزيز في الكواليس شقية جدًا

علقت الفنانة سوسن بدر على اداء الفنانة ياسمين عبد العزيز فى فى مسلسل "ونحب تاني ليه".
قالت الفنانة سوسن بدر إن النجمة ياسمين عبد العزيز تتمتع بخفة ظل وتمتلك شخصية "شقية جدًا" وهو ما كان واضحًا خلال كواليس تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه".
وأوضحت سوسن بدر أن النجمة ياسمين عبدالعزيز كانت تُضفي أجواء من المرح وسط الفريق، خاصة في الفترات التي ساد فيها القلق بسبب ظروف التصوير خلال جائحة كورونا، مؤكدة أن جميع الفنانين المشاركين في المسلسل كانوا على درجة كبيرة من التعاون وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المسلسل ومنحه ثقة وحب الجماهير، مشيرة إلى أن كواليس المسلسل كانت من أمتع التجارب التي مرت بها.
وأشارت سوسن بدر إلى إن مسلسل "ونحب تاني ليه" عمل جيد للغاية، ويمكن مشاهدته أكثر من مرة لكون أحداثه واقعية ومثيرة للاهتمام، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل كان مختلفًا عن أدوارها السابقة، حيث لعبت شخصية أم لديها "ترومة" من الرجال، وتنقل هذه الفكرة باستمرار إلى ابنتها، مضيفة أن الشخصية كانت مكتوبة بشكل مميز بقلم المؤلف عمرو ياسين، وأنها لم تكن مستوحاة من نموذج واحد، بل كانت مزيجًا من صفات عدة نساء في المجتمع المصري.