سوسن بدر: ياسمين عبد العزيز في الكواليس شقية جدًا

علقت الفنانة سوسن بدر على اداء الفنانة ياسمين عبد العزيز فى فى مسلسل "ونحب تاني ليه".

قالت الفنانة سوسن بدر إن النجمة ياسمين عبد العزيز تتمتع بخفة ظل وتمتلك شخصية "شقية جدًا" وهو ما كان واضحًا خلال كواليس تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه".

وأوضحت سوسن بدر أن النجمة ياسمين عبدالعزيز كانت تُضفي أجواء من المرح وسط الفريق، خاصة في الفترات التي ساد فيها القلق بسبب ظروف التصوير خلال جائحة كورونا، مؤكدة أن جميع الفنانين المشاركين في المسلسل كانوا على درجة كبيرة من التعاون وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المسلسل ومنحه ثقة وحب الجماهير، مشيرة إلى أن كواليس المسلسل كانت من أمتع التجارب التي مرت بها.

وأشارت سوسن بدر إلى إن مسلسل "ونحب تاني ليه" عمل جيد للغاية، ويمكن مشاهدته أكثر من مرة لكون أحداثه واقعية ومثيرة للاهتمام، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل كان مختلفًا عن أدوارها السابقة، حيث لعبت شخصية أم لديها "ترومة" من الرجال، وتنقل هذه الفكرة باستمرار إلى ابنتها، مضيفة أن الشخصية كانت مكتوبة بشكل مميز بقلم المؤلف عمرو ياسين، وأنها لم تكن مستوحاة من نموذج واحد، بل كانت مزيجًا من صفات عدة نساء في المجتمع المصري.