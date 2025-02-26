الإنشطار النووي في ندوة دولية بالصين.. رابط المشاركة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن الندوة الدولية الحادية والثلاثون حول تفاعل النيوترونات مع النوى: التفاعلات الأساسية والنيوترونات والبنية النووية والنيوترونات شديدة البرودة والموضوعات ذات الصلة (ISINN-31)، والتي ستقام في دونغقوان، الصين، خلال المدة من 26 إلى 30 مايو 2025.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد المتحد للبحوث النووية JINR، وسوف تكون لغة العمل في الندوة هي اللغة الإنجليزية، وستتناول الندوة عدة موضوعات منها: الخصائص الأساسية للنيوترونات، التفاعلات والتماثلات الأساسية في التفاعلات المستحثة بالنيوترونات، الإنشطار النووي، والبيانات النووية للأغراض التطبيقية والعلمية.

وعلي جميع المهتمين الاطلاع علي مزيد من التفاصيل حول الندوة من خلال المواقع الإلكترونية التالية:

https://indico.ihep.ac.cn/e/isinn31

وللاطلاع علي معلومات حول مكان المؤتمر والإقامة يمكنكم الدخول علي الرابط التالي: