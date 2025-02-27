وزير المالية يكشف تفاصيل جديدة عن زيادة المعاش .. فيديو

كشف وزير المالية أحمد كجوك، تفاصيل جديدة حول زيادة المعاش بنسبة 25% وارتفاع الحد الأدنى للأجور.

وقال وزير المالية، في اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"،: 300 جنيه دعمًا لمستحقي تكافل وكرامة في شهر رمضان، لافتا: 25% زيادة في معاش تكافل وكرامة بداية من أبريل.

وأضاف: 200 مليار جنيه تكلفة زيادة المرتبات والأجور والمعاشات، متابعا: سيتم منح بطاقة التموين التي تضم فردًا 125 جنيهًا و 250 للفردين في رمضان.

وتابع: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من يوليو المقبل، موضحا: سيتم صرف 1500 جنيهًا منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.

وأشار وزير المالية أحمد كجوك، إلى أن الحزمة الاجتماعية تبدأ من يوليو وتستمر حتى العام المقبل، مضيفا: 200 جنيها زيادة في سعر أردب القمح كمساندة للفلاح.