محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض "أهلًا رمضان" بالخارجة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، عددًا من معارض (أهلًا رمضان) وأحد منافذ المبادرات المقامة بالتعاون مع أحد الشركات بمدينة الخارجة؛ وذلك للاطمئنان على أرصدة السلع الغذائية وتوافرها بأسعار مخفضة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ووجّه المحافظ بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة وتغطية كافة مراكز وقرى المحافظة؛ لاستيعاب احتياجات المواطنين.

وأكد على تفعيل مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك، كما شدد على متابعة أرصدة السلع التموينية، والتزام العارضين بقوائم الأسعار المعلنة، وعدم استغلال المواطنين.