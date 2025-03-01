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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات تكتسح الجميع .. هونر تقترب من طرح Honor GT Pro

مواصفات هاتف Honor GT Pro
مواصفات هاتف Honor GT Pro
لمياء الياسين

ألقى تسريب جديد من Digital Chat Station الشهير الضوء على المواصفات الرئيسية لهاتف Honor GT Pro القادم. في حين أن Honor لم تؤكد وجودها بعد، فإن التسريب يشير إلى ترقية كبيرة على هاتف  Honor GT القياسي و من المتوقع أن يكون هاتف GT Pro رائدًا بأسعار معقولة، ويمكن أن ينافس أجهزة مثل Realme GT 7 Pro Racing Edition و OnePlus Ace 5 Pro و iQOO Neo 10 و Redmi K80 Pro.

مواصفات هاتف Honor GT Pro 

وبحسب التسريبات، من المقرر أن يضم هاتف Honor GT Pro معالج Snapdragon 8 Elite القوي ، مما يجعله أحد الهواتف الأقل تكلفة التي تحتوي على هذا المعالج. وسيضم الجهاز شاشة OLED مسطحة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K. ومن أجل الأمان، قد يتضمن الهاتف مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية في الشاشة.

مميزات هاتف Honor GT Pro 

من ناحية الكاميرا، يُقال إن GT Pro سيضم مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل. ونظرًا لأن Honor من المتوقع أن تعمل على تحسين GT Pro للألعاب، فقد يتم إضافة عدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل إلى الكاميرا الأساسية في الخلف مثل Honor GT.
كما كشف التسريب أن هاتف Honor GT Pro سيضم بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، وهو ما يمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بطراز GT القياسي الذي يضم بطارية بسعة 5300 مللي أمبير، ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 100 وات، مما يضمن الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل 

من المرجح أن يتم إطلاق هاتف Honor GT Pro بعد سلسلة هواتف Honor 400، والتي من المتوقع إطلاقها في مايو في الصين. ومع بقاء أشهر قبل الكشف الرسمي عنه، فمن المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الجهاز قريبًا. ويقال أيضًا أن العلامة التجارية تعمل على إصدارين قابلين للطي، مثل Magic V4 وMagic V2 Flip للسوق الصينية. وتنتشر التكهنات بأن Magic V4 سيتم الكشف عنه في يونيو في الصين.

العلامة التجارية الشحن السريع شاشة OLED هاتف Honor GT Pro هواتف Honor 400

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