يذاع الليلة.. watch it تروج لمسلسل الشرنقة

روجت منصة watch it لمسلسل “الشرنقة” من بطولة أحمد داود،والذى من المقرر طرحه ف الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة watch it على موقع انستجرام، بوستر المسلسل الذى تصدره أحمد داود وظهر بشخصيتن مختلفتين وجاء بتعليق؛ “من فيهم الحقيقى”.

مسلسل الشرنقة

يعرض اليوم مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود على منصة واتش ات الإلكترونية، قبل بدء الموسم الرمضاني 2025 بـ يومين .



مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.