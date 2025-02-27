طلائع الجيش يضرب البنك الأهلي بثنائية في الدوري المصري

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على منافسه البنك الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

وسجل هدف فريق طلائع الجيش الأول حامد الجابري في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وأضاف يسري وحيد الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وحاول اسامة فيصل معادلة النتيجة بهدف في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

استحوذ فريق البنك الأهلي على الكرة وسط استماتة دفاعية كبيرة من طلائع الجيش وصل تفوق البنك لـ 68% مقابل 32% لصالح الفريق العسكري.

بهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس برصيد 23 نقطة بينما جاء فريق البنك الأهلي في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

حارس المرمى: محمد شعبان.



الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: حامد الجابري - علي حمدي - إسلام محارب.

الهجوم: يسري وحيد - رجب عمران - جودوين شيكا.



وجاء تشكيل البنك الأهلي التالي:



حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع : داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيونى، بوبكر كيتا

خط الوسط : سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، سعيد سيمبورى

خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو أنور.