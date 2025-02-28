أخبار الوادي الجديد: المحافظ يتفقّد معارض "أهلًا رمضان" ويفتتح وحدة الاورام ورئيس الجامعه يترأس مجلس الجامعه77

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض "أهلًا رمضان

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، عددًا من معارض (أهلًا رمضان) وأحد منافذ المبادرات المقامة بالتعاون مع أحد الشركات بمدينة الخارجة؛ وذلك للاطمئنان على أرصدة السلع الغذائية وتوافرها بأسعار مخفضة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ووجّه المحافظ بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة وتغطية كافة مراكز وقرى المحافظة؛ لاستيعاب احتياجات المواطنين.

وأكد على تفعيل مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك، كما شدد على متابعة أرصدة السلع التموينية، والتزام العارضين بقوائم الأسعار المعلنة، وعدم استغلال المواطنين.

تيسيرًا على المواطنين.. محافظ الوادي الجديد يفتتح وحدة الكشف عن الأورام بالخارجة

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ ، وحدة الكشف المبكر عن الأورام الكائنة بمقر الجمعية النسائية، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، و محمد العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي، و محمد محسب رئيس مجلس إدارة جمعية واحة الخير، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تفقد المحافظ الأقسام المختلفة، واطمأن على جاهزية الوحدة للعمل وتوافر المستلزمات الطبية، موجهًا بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية الصحة لإعداد خطة مسح للفئات المستهدفة؛ بهدف رفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر للمرض .

محافظ الوادي يوجه بشراء جهاز العلاج الاشعاعي

كما وجه بإعداد دراسة لشراء جهاز العلاج الإشعاعي وجهاز أشعة رنين حديث؛ تيسيرًا على أبناء المحافظة، ورفع كفاءة طوابق الجمعية النسائية لاستغلالها وإلحاقها بالوحدة، ورفع كفاءة الطابق الثاني بدار مناسبات مسجد ناصر كدار تحفيظ للقرآن الكريم.



تفاصيل ما دار باجتماع مجلس جامعة الوادي الجديد

تراس الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد اجتماع مجلس الجامعة رقم 77، وبدأ الاجتماع بتقديم التهنئة إلى الرئيس السيسي ووزير التعليم العالي، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وداعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.



كما شهدت الجلسة استعراض أبرز الإنجازات في ملف الجامعة الأهلية، حيث شدد المجلس على أهمية تكاتف أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات لاقتراح برامج بينية وتخصصات جديدة تتماشى مع توجهات الدولة ووزارة التعليم العالي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.



ووافق المجلس على افتتاح فصول دراسية جديدة في مركز باريس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من فرص التعليم الجامعي وتوفر بيئة أكاديمية متطورة للطلاب مع التأكيد على الانضباط الإداري والالتزام الأكاديمي.

كما ناقش المجلس آليات تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، مشددًا على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الجامعة قبل مزاولة أي أعمال خارجية ، كما تم التأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بالحضور خلال الأيام المقررة، وتشكيل لجنة لمتابعة انضباطهم لضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل منتظم.



وفي إطار تنظيم العمل الإعلامي قرر المجلس حظر أي لقاءات إعلامية أو تليفزيونية أو محاضرات عامة باسم الجامعة دون الرجوع إلى الإدارة، للحفاظ على الصورة المؤسسية والرسالة الأكاديمية للجامعة.



كما تم التأكيد على عدم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اللجان الخارجية، مثل لجان اختيار القيادات إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من إدارة الجامعة.

كما شدد المجلس على أهمية انتظام الدراسة في جميع كليات الجامعة خلال شهر رمضان، مع التأكيد على التزام العاملين بالمواعيد الرسمية لضمان استمرارية العمل الأكاديمي والإداري بكفاءة.



هذا وقد أقر المجلس بتنظيم المؤتمر العلمي الأول لشباب الباحثين بكلية العلوم في 28 أبريل 2025، تحت عنوان "التكامل بين العلوم الأساسية وتطبيقاتها" بالإضافة إلى الموافقة على عقد المؤتمر العلمي الثالث لشباب الخريجين بكلية التربية الرياضية في 20 أبريل 2025، تحت عنوان "علوم الرياضة والأمن القومي في ضوء التحديات المعاصرة" .



وفي إطار دعم التميز العلمي، وافق المجلس على ترشيح السيد/ محي الدين محمد عطية – كبير الباحثين القانونيين – لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026.



ناقش المجلس عدة قضايا أكاديمية، من بينها:

- تطبيق دورات التربية الوطنية على الطالبات وفق القواعد المالية والإدارية لدورات التربية العسكرية.

توصيات المجلس

- اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة النظام العام لأعمال الامتحانات.

- تحديد أعداد الطلاب المقترح قبولهم للعام الجامعي 2025/2026.

- اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة، بما في ذلك برنامج المعلومات والتحول الرقمي.

كما وافق المجلس على تصميم شعار خاص بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز بيئة تعليمية آمنة وشاملة.

وأقر المجلس منح اللقب العلمي للأستاذية لعدد من أعضاء هيئة التدريس في كليات الزراعة، الآداب، التربية، الطب، وعلوم الرياضة، إلى جانب الموافقة على منح درجات الدكتوراه والماجستير لعدد من الباحثين في مجالات متعددة تقديرًا لإنجازاتهم العلمية.

وافق أيضاً المجلس على قبول عدد من التبرعات شملت أجهزة تبريد مياه "كولدير" لدعم كلية الآداب والمدينة الجامعية، إلى جانب تبرعات عينية لكلية الطب البيطري .