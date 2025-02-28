صدقي صخر يكشف شكل شخصيته في الحلقة الأولى من الشرنقة

نشر الفنان صدقي صخر صور من كواليس تصويره من مسلسل الشرنقة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق: "سليمان النحاس يفتتح الشرنقة، مبسوط أني كنت جزء من العمل ده مع الناس اللي بحبها وبحترمها، أتمنى أكون ضيف خفيف"، حيث ظهر صدقي كضيف شرف في الحلقة الأولى بدور سليمان النحاس.

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، سارة أبي كنعان، عمرو وهبة، وياسر عزت، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج محمود عبد التواب توبة، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وفي سياق آخر، يشارك صدقي صخر في رمضان 2025 في بطولة مسلسل النص حيث يقدم شخصية الصاغ علوي.

مسلسل النص معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

ومؤخراً أعلن مشاركه فيلمه القصير قفلة في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي. الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا. يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.

فيلم قفلة من بطولة صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، مالك عماد، يارا جبران، نجلاء يونس، شيماء فاروق ويوسف دريس. من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وإنتاج هند متولي.