مصري يفوز بترشيح حزب المحافظين الكندي في الانتخابات الفدرالية

فاز الكندي من أصل مصري ميلاد ميخائيل بالانتخابات الداخلية لحزب المحافظين، ليصبح المرشح الرسمي للحزب في الانتخابات الفيدرالية القادمة عن دائرة مسيساجا إيرن-ميلز، بعد تفوقه على منافسه الكندي من أصل مصري أيضا أندرو فهمي.

وانضم ميخائيل، مستشار الهجرة، لحزب المحافظين قبل 13 سنة عمل خلالها في أكثر من موقع تطوعي.

وقال ميلاد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن شغفه بالخدمة العامة طالما كان دافعًا له للانخراط في العمل السياسي. وأوضح أنه من خلال عمله كمستشار معتمد للهجرة، تفاعل مع مختلف الفئات من المجتمع وساعد العديد من العائلات في بناء مستقبل أفضل في كندا. وكرس ميخائيل جهوده لخدمة المجتمع والدفاع عن القيم التي يؤمن بها.

وكان ميلاد ميخائيل مرشحا رسميا لحزب المحافظين في الانتخابات الفدرالية عام 2019 في إحدى دوائر ميسيساجا، حيث خاض تجربة انتخابية زادت من خبرته وفهمه أكثر لاحتياجات المواطنين بمختلف انتماءاتهم وعززت من التزامه بالعمل السياسي.

وقال: "كنتُ جزء أيضا من الحملة الانتخابية لزعيم الحزب الحالي بيير بوليفير، خلال ترشحه لقيادة الحزب، حيث عملت إلى جانبه لدعم رؤيته لمستقبل كندا".

وأكد ميخائيل أن ترشحه الرسمي عن حزب المحافظين في دائرة ميسيساجا إيرن-ميلز في الانتخابات القادمة، يحمل معه رؤية واضحة للنهوض بالمجتمع وتعزيز القيم التي تجعل كندا أقوى.

وأضاف: "أسعى أن أكون صوتًا حقيقيًا لسكان الدائرة، مدافعًا عن قضاياهم ومطالبهم، ومؤمنًا بأهمية السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي، وتخفف العبء عن العائلات، وتعزز الأمن والاستقرار، والحفاظ على قيم ومبادئ حزب المحافظين، وأهمها الحفاظ على الأسرة".

