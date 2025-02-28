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الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يستهدف مواصلة الزحف نحو اللقب بإسقاط شتوتجارت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يستهدف مواصلة الزحف نحو اللقب بإسقاط شتوتجارت

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
محمد السعيد

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على شتوتجارت، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الألماني “بوندسليجا”.

ويستهدف بايرن ميونخ بقيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، تحقيق الفوز على شتوتجارت في مباراة اليوم، ومواصلة الزحف نحو لقب الدوري.

وكان بايرن ميونخ اكتسح آينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة في الجولة الماضية من بطولة الدوري الألماني.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يطمح شتوتجارت في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق آخر مباراتين بتحقيق مفاجأة أمام بايرن ميونخ، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويتواجد شتوتجارت في المركز السابع بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 36 نقطة.

يذكر أن لقاء الدور الأول بين بايرن ميونخ وشتوتجارت، انتهى بفوز العملاق البافاري برباعية نظيفة.

بايرن ميونخ الدوري الألماني باير ليفركوزن شتوتجارت كومباني

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