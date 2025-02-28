تفاصيل احتجاز عامل وتقييده بالحبال داخل شقة بالسلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالى بإحتجاز عامل بإحدى الشقق بدائرة القسم.

على الفور تم الإنتقال وبالفحص أمكن تحديد وضبط (4 عمال - مقيمين بالشقة محل البلاغ) لقيامهم بإحتجاز (عامل - مقيم محافظة سوهاج) داخل الشقة وتقييده بالحبال .

وعثر بحوزتهم على (١١ إيصال على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه - سلاح أبيض – حبل) ، وبسؤال المجنى عليه قرر بسابقة إقتراضه مبلغ مالى من إثنين من المتهمين ولدى تعثره فى السداد قاما بإستدراجه للشقة محل البلاغ (مستأجرة بمعرفة أحد المتهمين) بدعوى إنهاء الخلافات المالية وفور وصوله قاما بإحتجازه والتعدى عليه بمساعدة باقى المتهمين وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهم تبين وجود مقطع فيديو يوثق الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.