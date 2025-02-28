فريق طبي بمستشفى الحسين يجري جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالطحال

تمكن فريق طبي بمستشفى الحسين الجامعي من استئصال ورم دقيق في الطحال؛ حيث أدى الورم إلى تضخم عنيف بالطحال حتى بلغ طوله ٥٣ سم كما بلغ وزنه حين الاستئصال ١٢.٩٪؜ من إجمالي وزن المريض، مما أدى إلى ضعف في الحالة العامة للمريض وفقد عنيف بالوزن وقصور في وظائف التنفس؛ نتيجة لاحتلاله معظم تجويف البطن.

أجريت العملية من خلال فريق جراحي ضم السادة الدكاترة: د.أحمد حمزة السيسي د. محمد عبد الحق ربيع، د. محمود شحاته، وفريق التخدير من الدكاترة: محمد عبد الناصر، د.صلاح الدين أحمد، د. إبراهيم سليمان.

وتعد هذه الجراحة من العمليات الدقيقة؛ نظرًا لطول الورم غير المعتاد (٥٣ سم) وقد تماثل المريض للشفاء بوحدة جراحة ب بمستشفى الحسين تحت إشراف الدكتور: محمود أبو اليزيد، أستاذ الجراحة العامة، والدكتور محمد نافع، أستاذ الجراحة العامة.

وقدَّم أهالي المريض الشكر للفريق الطبي ولإدارة الجامعة والمستشفى برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب.