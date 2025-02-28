محافظ بورسعيد يوجه تحذيرا بسبب هذه السيارات .. تفاصيل

حذر اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد من التراخي فى استلام سيارات خدمات المحافظة من شركة الصيانة الخاصة دون المراجعة الفنية.

وشدد محافظ بورسعيد على احالة المتهاونين فى حق أملاك و اصول الدولة الي النيابة العامة.

جاء ذلك خلال تفقده محافظ بورسعيد لاصطفاف سيارات المحافظة عقب خروجها من صيانة فنية لإعادة رفع كفاءتها.

كان محافظ بورسعيد لاحظ عيوب ظاهرة فى سيارات المحافظة خلال الاصطفاف تؤكد الإهمال فى أعمال الصيانة.

وأصدر محافظ بورسعيد تعليماته بعودة السيارات الي شركة الصيانة لإعادة رفع كفاءتها وتلافي العيوب مشددا أنه فى حالة التراخي سبحيل الأمر للنيابة العامة .

و شهد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اصطفاف سيارات و معدات الأحياء وبورفؤاد، و شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تم رفع كفاءتها و صيانتها للنهوض بالخدمات المقدمة بالمحافظة و على رأسها أعمال النظافة وإزالة أكوام الرتش ومواجهة التغيرات المناخية أو أي طارىء قد يحدث ،

واستمع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لبيان تفصيلي من العميد مصطفى يوسف حول أعمال الصيانة الشاملة التي جرت بالمعدات ومدى كفاءتها لأداء مهامها حيث جري أعمال رفع كفاءة شاملة لعدد ٢٥ معدة ، منهم ١٣ عربة قلاب ، و ٣ عربات شفط مياه ، و ١ ميني لودر و ٢ عربة مكبس ، و١ عربة مطافي .

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام، و اللواء أسامة زعفان مستشار المحافظ، و العميد مصطفي يوسف مدير إدارة مركبات ومعدات المحافظة، والعميد اسلام غريب

مدير مركز الصيانة والاصلاح، ورؤساء الأحياء و رئيس مدينة بورفؤاد.

وتفقد محافظ بورسعيد، المركبات والسيارات والمعدات المُصطفة، في تواجد رؤساء الأحياء والأطقم الفنية العاملة على المعدات، وحرص محافظ بورسعيد على التأكد من السادة رؤساء الأحياء و رئيس مدينة بورفؤاد، حول صلاحية المعدات و كفاءتها و متطلبات الأحياء اللازمة للنهوض بالعمل واحتواء الموقف في حال حدوث أي طاريء.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ معدات و مركبات " الشركة البريطانية للنظافة " والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها بمحافظة بورسعيد السبت القادم بكافة أحياء بورسعيد و مدينة بورفؤاد، حيث تواجد خلال الاصطفاف أكثر من ٥٠٠ عامل و أكثر من ٥٠ معدة و مركبة تتنوع ما بين لودر و سيارات نقل و مواتير رش و كنس ، للقيام بأعمال جمع المخلفات من الشوارع و كنسها و رفع كفاءتها و ايضا القيم بأعمال الجمع المنزلي.

وخلال مروره على اصطفاف معدات الشركة، تواصل المحافظ مع مسئولي الشركة و العمال،

ودار حوار ودي بينهم أكد خلاله المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بإخلاص من أجل إحداث طفرة حقيقية في مستوى النظافة ببورسعيد، و تحقيق الأهداف المنشودة من الشركة، كما تأكد من عدم وجود أي مشكلات تعيق انتظام سير عمل الشركة واتخاذ التنسيقات اللازمة مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للشركة للقيام بعملها على أكمل وجه ببورسعيد .