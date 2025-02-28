قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
25 % زيادة لهذه الفئات من الحكومة
فرص سفر مشبوهة .. 3 عقوبات مشددة تواجه التيك توكر سوزي الأردنية
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتفقدان مسجد السيدة نفيسة استعدادًا لشهر رمضان
المحافظ ورئيس لجنة الشباب بالنواب يشهدان إطلاق مبادرة شباب بورسعيد PYI
إندونيسيا تعلن السبت اول ايام رمضان
ساعات العمل في رمضان 2025 ومواعيد عمل البنوك في مصر
التركيز واستغلال الفرص.. ماذا قال بيسيرو لـ لاعبى الزمالك بعد التعادل مع زد؟
انتهاك حرمة الموتى في مشرحة أسوان.. طقوس غامضة بين الرقص والخمور والسحر
لأول مرة عالميا.. طائرات مسيرة لتحري هلال رمضان 2025
دار الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة التي تعلن رؤية هلال رمضان
شبانة يزف خبرا سارا لنجم الأهلي
رئيس الوزراء يفتتح مسجد العلي العظيم بحضور مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تعلن السبت اول ايام رمضان

هلال رمضان
هلال رمضان

اعلنت إندونيسيا ثبوت رؤية هلال رمضان ليكون بذلك غدًا السبت هو أول أيام شهر رمضان الكريم.

وفي ماليزيا؛ أعلن التليفزيون الماليزي ان غد السبت الأول من مارس هو المتمم لشهر شعبان علي أن يكون الأحد ٢ مارس هو غرة شهر رمضان الكريم.

وكان مجلس الإفتاء في أستراليا أعلن في وقت سابق  ان السّبت 1 مارس هو أوّل أيام شهر رمضان المبارك.

وتستطلع معظم دول العالم الإسلامي بعد غروب شمس اليوم الجمعة هلال شهر رمضان المبارك.

وفي الإمارات؛ أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن استطلاعه هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، باستخدام الطائرات المُسيَّرة "الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد المجلس - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة - أن هذه هي المرة الأولى عالميا التي يتم فيها تحري الهلال باستخدام "طائرات الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفا أنها مبادرة تعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وباعتبار أن الرصد وما يتعلق به هو امتداد للرؤية المباشرة التي هي الأصل في ثبوت رؤية الهلال، عملاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له" .

وأضاف أن هذا التحري يتم بالإضافة إلى شهادات الرؤية بالعين المجردة، والمراصد الفلكية المنتشرة في أرجاء الدولة، التي تستخدم أفضل الأجهزة المتطورة والآلات المتقدمة، وتضمن دقة تحري الهلال، وتعطي نتائج وبيانات علمية مؤكدة في عمليات رصد الأهلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمراكز المتخصصة والمراصد الفلكية

شهر رمضان هلال رمضان إندونيسيا ثبوت الرؤية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

مفاجأة سارة.. بدء تطبيق الزيادة على بطاقات التموين السبت 1 مارس

طقس أول أسبوع رمضان

أول أسبوع في رمضان.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

انفراجة كبيرة.. "العاملين بالمالية والضرائب" عن حزمة الحماية الجديدة

فترة الخطوبة

هل الكلام العاطفي بين المخطوبين يبطل الصيام في رمضان الإفتاء توضح

الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر: سماعات الأذن تهدد مليار شاب بمرض خطير

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر أوسط جرام ذهب اليوم 28-2-2025

مترو الأنفاق

النقل تعدّل تشغيل خطوط المترو والقطار الكهربائي مع بداية شهر رمضان

أحمد سيد زيزو

سيد عبد الحفيظ يتغنى بـ أحمد سيد زيزو| ماذا قال؟

ترشيحاتنا

جين هاكمان وزوجته

ظهر هزيلًا ..آخر صورة لـ جين هاكمان وزوجته

العتاولة

بوم بوم .. الأغنية الرسمية للجزء الثاني من مسلسل العتاولة

سليمان عيد

حقكم عليا.. سليمان عيد يوجه رسالة اعتذار للنوبيين

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح مسجد أبو العباس بقرية المناحريت بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بسبب عيب خطير.. استدعاء سيارة فورد موستانج بشكل عاجل

فورد موستانج
فورد موستانج
فورد موستانج

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفستان لافت| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بأرخص سعر.. فيات تيبو موديل 2024 كسر زيرو| صور

فيات تيبو
فيات تيبو
فيات تيبو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد