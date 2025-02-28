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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من السعودية على دعوة أوجلان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
رحبت المملكة العربية السعودية بدعوة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان  إلى حل الحزب وإلقاء السلاح.

وفي بيان لوزارة الخارجية السعودية؛ فقد عبرت المملكة عن تضامنها مع جمهورية تركيا، وتمنياتها بأن تفضي هذه الدعوة إلى خطواتٍ فعلية، تؤدي إلى الأمن والسلام والازدهار.

وكان عبدالله أوجلان أعلن في رسالة له من معتقله في تركيا حل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه ، داعيا حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح فورا.

وقال أوجلان “ نعم للنضال المدني ويجب عقد مؤتمر سياسي للكرد وأوجه الدعوة لكل الجماعات لإلقاء السلاح وأتحمل المسؤولية التاريخية عن ذلك.

وأضاف : خضنا نضالا اجتماعيا سياسيا طويلا ونريد تطوير المجتمع المدني الديمقراطي.

وزاد أوجلان في رسالته لحزب العمال الكردستاني: عليكم تقريب وجهات نظركم مع الدولة التركية و نريد للأكراد أن يعيشوا حياة سلمية.

واكمل : أدعوكم لإفساح المجال للسلام و الحل الديمقراطي يتمثل في المجتمع المدني
ولغة عصر السلام والمجتمع الديمقراطي بحاجة إلى التطوير
 

وأردف رسالته :الأتراك والكرد عاشوا بشكل سلمي لعشرات السنين ، وأطراف خارجية سعت لتخريب العلاقة بين الأكراد والأتراك.

وختم أوجلان قائلا :الشعبان الكردي والتركي أخوة

وشهدت المدن الكردية في تركيا استعدادات واسعة وتجمعات في الحدائق والساحات العامة، كما تشهد مدينة السليمانية تجمعا في الحديقة العامة للاستماع لخطاب أوجلان.

ووضعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا، حزب العمال الكردستاني "على لائحة المنظمات الإرهابية"، وقد دارت بينه وبين الدولة التركية مواجهات وهجمات متبادلة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

تركيا السعودية حزب العمال الكردستاني وزارة الخارجية السعودية اوجلان

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